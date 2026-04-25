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25 de abril de 2026

AUTORIDADES DETALLAN ALCANCES DE LA NUEVA REFORMA AL SISTEMA NOTARIAL Y REGISTRAL EN CHILE

​La normativa, vigente desde el 2 de abril, establece cambios en nombramientos, tarifas, fiscalización y digitalización de los servicios notariales.

NOTARIAS

Autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a la Subsecretaría de Economía y el SERNAC, dieron a conocer los principales alcances de la nueva Ley de Notarías (Ley N° 21.772), normativa que moderniza el sistema notarial y registral en el país, incorporando mayores estándares de transparencia, fiscalización y acceso para los usuarios.

Entre los cambios más relevantes, la ley pone fin a los cargos vitalicios de notarios, conservadores y archiveros, estableciendo un límite de edad de 75 años y un sistema de nombramientos mediante concursos públicos a través de la Alta Dirección Pública. Asimismo, se fijan precios máximos para los servicios, lo que busca evitar cobros excesivos y otorgar mayor certeza a las personas.

Otro de los ejes de la reforma es la digitalización de los servicios, que permitirá el acceso remoto y gratuito a diversos registros, además de la implementación de canales de atención y reclamos en línea. En este ámbito, el Servicio Nacional del Consumidor tendrá un rol clave en la supervisión de la calidad del servicio y en la gestión de reclamos por eventuales incumplimientos.

La normativa también refuerza los mecanismos de fiscalización. Mientras el SERNAC velará por los derechos de los consumidores, la Fiscalía Judicial será la encargada de supervisar la conducta funcionaria de notarios, archiveros y conservadores, informando a las cortes de apelaciones sobre posibles faltas o abusos.

Desde el Ejecutivo destacaron que esta reforma busca mejorar la atención al público, estableciendo horarios obligatorios de funcionamiento, estándares mínimos de infraestructura y la eliminación de trámites innecesarios. Además, el SERNAC ya ofició a más de 500 notarías a nivel nacional y se encuentra monitoreando la implementación de la normativa, con eventuales fiscalizaciones presenciales y digitales.



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