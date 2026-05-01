CICLO DE VIDEOARTE SOBRE NATURALEZA, LITERATURA Y CIENCIA FICCIÓN LLEGA A PUNTA ARENAS EN MAYO

El ciclo de cortometrajes Las naturalezas inexploradas de mis pensamientos se presentará en Punta Arenas los días 8 y 9 de mayo en el Museo de Historia Natural Río Seco, con funciones inaugurales a las 18:30 y 16:00 horas, respectivamente. La programación continuará los viernes 15 y 22 de mayo, además de los sábados 16 y 23, incluyendo visitas guiadas al recinto.

La propuesta reúne cinco piezas de videoarte que abordan la exploración del paisaje desde una mirada distinta, incorporando elementos de literatura y ciencia ficción. Las obras recorren territorios como el Amazonas, el Ártico, el Altiplano andino y el salar de Uyuni, conectando distintas realidades ecológicas y culturales a través de narrativas audiovisuales.

El ciclo es organizado por Fundación Mar Adentro y la plataforma internacional KADIST, y forma parte de una itinerancia que incluye presentaciones en Canadá y Santiago. En Punta Arenas, contará con la participación del escritor Óscar Barrientos y el poeta y antropólogo Andrés Azúa, además de una experiencia gastronómica vinculada a la cocina austral a cargo del Comité Cultural Río Seco.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca generar nuevas formas de aproximarse al paisaje, integrando dimensiones artísticas, culturales y territoriales. En esa línea, el Museo de Historia Natural Río Seco se posiciona como un espacio que vincula el audiovisual con la investigación y la memoria del entorno, incorporando actividades de mediación y encuentros con la comunidad.

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