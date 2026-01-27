“EXPLORADORES DE LA NATURALEZA” CONMEMORARON EL DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

En el Jardín Infantil Keola Kipa del Programa Vacaciones en mi Jardín de Fundación Integra se conmemoró el Día Mundial de la Educación Ambiental con una experiencia inmersiva que invitó a los niños y niñas de los niveles medios a explorar su entorno natural y el cuidado de la naturaleza.



La actividad fue guiada por educadoras del establecimiento educacional y contó con la participación de profesionales de Educación Ambiental y Biodiversidad de la Seremi del Medio Ambiente, quienes acompañaron a los párvulos en las estaciones de exploración que consideraron el mundo marino, terrestre y una exposición fotográfica de fauna regional.



El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “estamos muy contentos de continuar fortaleciendo el trabajo intersectorial que tenemos con la seremi de Medio Ambiente, implementando un espacio en el programa Vacaciones en mi jardín, donde niñas y niños como exploradores de la naturaleza han podido disfrutar, conocer y explorar los diferentes elementos naturales dispuestos en zonas. Creemos que estas son experiencias educativas y oportunidades de juego necesarias para promover la valoración, respeto y cuidado del medio ambiente desde la niñez”.



Por su parte, el Seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro destacó el trabajo constante con establecimientos educacionales a través de la Certificación Ambiental Escolar. “Para nuestro Gobierno la educación ambiental es el pilar fundamental de la formación de ciudadanos conscientes y preocupados de su Medio Ambiente. Con Fundación Integra llevamos años trabajando en la certificación ambiental de jardines infantiles y acá en Magallanes ya contamos con tres establecimientos que han incorporado el cuidado del Medio Ambiente en su proyecto educativo, desarrollando actividades con los párvulos, pero también con sus familias y el entorno. Trabajar con Integra y trabajar con niños y niñas siempre agranda el corazón”.



El programa Vacaciones en mi Jardín brinda a niñas, niños y familias acceso a un espacio de bienestar integral que ofrece múltiples oportunidades de juego y disfrute, en un ambiente enriquecido, seguro y bientratante. Con una cobertura de 52 niñas y niños, funcionará hasta el 20 de febrero.



