10 de noviembre de 2025
DEPORTE Y NATURALEZA EN TORRES DEL PAINE: MÁS DE 700 ESTUDIANTES CORRIERON LA CUARTA VERSIÓN DE "PATAGONIA RUNNING"
Comunicado de prensa.
Parque Nacional Torres del Paine, 8 de noviembre. Una jornada inolvidable de deporte y naturaleza se vivió hoy en el sector acceso Río Serrano del Parque Nacional Torres del Paine, con la realización de la cuarta versión de la Corrida Escolar "Patagonia Running". El evento, organizado por el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deportes (IND) de Magallanes y el programa Crecer en Movimiento, marcó un hito con una participación masiva.
Más de 700 niños, niñas y jóvenes de 24 establecimientos educacionales de la región se congregaron para recorrer una de las rutas del parque en un ambiente recreativo y formativo, reafirmando el compromiso regional con la actividad física, la vida saludable y el disfrute de los entornos naturales de la Patagonia. Los participantes compitieron en las distancias de 2,5 K y 5 K.
Voces de las Autoridades
El evento contó con la presencia de autoridades locales y del Director Nacional del IND, Israel Castro, quienes destacaron la relevancia de realizar la actividad en este icónico lugar.
"La verdad muy felices con el acompañamiento de nuestro Director regional y el Jefe de la División de actividad física, que vinieron a constatar lo que se vive acá: naturaleza, actividad física, niños que no conocen nuestro propio parque estando tan cerca y tenerlos acá es un verdadero desafío que llevamos adelante como Instituto, súper contentos. También puntualizar que esta carrera termina cuando recién todos los niños llegan a la casa” añadió Héctor Serka, Director regional IND.
Alejandro Olate, Seremi del Deporte de Magallanes agregó: “Un marco impresionante con las Torres del Paine a nuestras espaldas que nos hace estar contentos con la felicidad que le dan a nuestros chicos y chicas la posibilidad que le dan de estar en un lugar como la octava maravilla del mundo con un día maravilloso una brisa cálida y un cielo que nos acompañó, pero objetivamente es motivarlos a compartir con la naturaleza, cuidar la naturaleza y que el día de mañana ellos elijan deportes que puedan sobrepasar fronteras tanto en lo provincial, regional, nacional y porque no decirlo algunos futuros campeones sudamericanos o panamericanos. Motivar a la juventud, motivar a los papás y agradecer solamente la aceptación de esta linda invitación” agregó Alejandro Olate Seremi de Deporte de Magallanes.
“Nuestro propósito siempre es fomentar y potenciar todos lo que es la actividad física y el deporte principalmente en los niños. Acá tenemos más de setecientos y que mejor que este escenario natural, este anfiteatro perfecto que son las Torres del Paine, así que mezclamos deporte y actividad física con nuestros paisajes naturales que nos dan sentido y orgullo de ser chilenos" destacó Israel Castro, Director Nacional de IND.
Resultados y Ganadores de la Jornada
La emoción se centró en la meta, donde los participantes finalizaron sus recorridos, demostrando esfuerzo y compañerismo. A continuación, se detallan los resultados por categorías de las distancias 2,5 K y 5 K:
Categoría 2,5 k damas 10-12 años
Marina Vásquez
Josefa Hernández
Katherine Muñoz
Categoría 2,5 k varones 10-12 años
Sebastián Chiguay
Víctor Rojas
José Hernández
Categoría 2,5 k Damas 13-14 años
Maira Soto
Camila Yamaraguay
Amanda Leuquén
Categoría 2,5 k Varones 13- 14 años
Tomás Barrientos
Maximiliano Vera
Franco Robles
Categoría 2,5 Damas 15-16 años
Isidora Soto
Damaris Mansilla
Rosangela Rocca
Categoría 2,5 k Varones 15-16 años
Joaquín Marín
Martín Riquelme
Rubén Alarcón
Categoría 2,5 k damas 17 y más años
Yuleisy Ledesma
Issis Hernández
Maira Mora
Categoría 2,5 k varones 17 años y más
Axel Pérez
Santiago de la Torre
Erardo Muñoz
categoría 5 k damas 10-12 años
Danae Vargas
Isabella Granadino
Categoría 5 k varones 10-12 años
Gabriel Barría
Tomás Labril
Álvaro Morales
Categoría 5 k damas 13-14 años
Amara Ascencio
Javiera Oyarzo
Categoría 5 k varones 13-14 años
Nicolás Lucumi
Edison Monaga
Benjamín Millán
Categoría 5 k damas 15 y 16 años
Gabriela González
Valentina Jerez
Cris Álvarez
Categoría 5k varones 15 y 16 años
Vicente Urrea
Martín Torres
Vicénte Toledo
Categoría 5k damas 17 y más años
Miguelina Galeano
Génesis González
Valery Parra
Categoría 5 k varones 17 y más años
Joaquín Aguilar
Kevin Inostroza
José Zambrano
