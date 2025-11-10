DEPORTE Y NATURALEZA EN TORRES DEL PAINE: MÁS DE 700 ESTUDIANTES CORRIERON LA CUARTA VERSIÓN DE "PATAGONIA RUNNING"

Parque Nacional Torres del Paine, 8 de noviembre. Una jornada inolvidable de deporte y naturaleza se vivió hoy en el sector acceso Río Serrano del Parque Nacional Torres del Paine, con la realización de la cuarta versión de la Corrida Escolar "Patagonia Running". El evento, organizado por el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deportes (IND) de Magallanes y el programa Crecer en Movimiento, marcó un hito con una participación masiva.

Más de 700 niños, niñas y jóvenes de 24 establecimientos educacionales de la región se congregaron para recorrer una de las rutas del parque en un ambiente recreativo y formativo, reafirmando el compromiso regional con la actividad física, la vida saludable y el disfrute de los entornos naturales de la Patagonia. Los participantes compitieron en las distancias de 2,5 K y 5 K.

Voces de las Autoridades





El evento contó con la presencia de autoridades locales y del Director Nacional del IND, Israel Castro, quienes destacaron la relevancia de realizar la actividad en este icónico lugar.

"La verdad muy felices con el acompañamiento de nuestro Director regional y el Jefe de la División de actividad física, que vinieron a constatar lo que se vive acá: naturaleza, actividad física, niños que no conocen nuestro propio parque estando tan cerca y tenerlos acá es un verdadero desafío que llevamos adelante como Instituto, súper contentos. También puntualizar que esta carrera termina cuando recién todos los niños llegan a la casa” añadió Héctor Serka, Director regional IND.





Alejandro Olate, Seremi del Deporte de Magallanes agregó: “Un marco impresionante con las Torres del Paine a nuestras espaldas que nos hace estar contentos con la felicidad que le dan a nuestros chicos y chicas la posibilidad que le dan de estar en un lugar como la octava maravilla del mundo con un día maravilloso una brisa cálida y un cielo que nos acompañó, pero objetivamente es motivarlos a compartir con la naturaleza, cuidar la naturaleza y que el día de mañana ellos elijan deportes que puedan sobrepasar fronteras tanto en lo provincial, regional, nacional y porque no decirlo algunos futuros campeones sudamericanos o panamericanos. Motivar a la juventud, motivar a los papás y agradecer solamente la aceptación de esta linda invitación” agregó Alejandro Olate Seremi de Deporte de Magallanes.





“Nuestro propósito siempre es fomentar y potenciar todos lo que es la actividad física y el deporte principalmente en los niños. Acá tenemos más de setecientos y que mejor que este escenario natural, este anfiteatro perfecto que son las Torres del Paine, así que mezclamos deporte y actividad física con nuestros paisajes naturales que nos dan sentido y orgullo de ser chilenos" destacó Israel Castro, Director Nacional de IND.





Resultados y Ganadores de la Jornada





La emoción se centró en la meta, donde los participantes finalizaron sus recorridos, demostrando esfuerzo y compañerismo. A continuación, se detallan los resultados por categorías de las distancias 2,5 K y 5 K:

Categoría 2,5 k damas 10-12 años

Marina Vásquez

Josefa Hernández

Katherine Muñoz

Categoría 2,5 k varones 10-12 años

Sebastián Chiguay

Víctor Rojas

José Hernández

Categoría 2,5 k Damas 13-14 años

Maira Soto

Camila Yamaraguay

Amanda Leuquén

Categoría 2,5 k Varones 13- 14 años

Tomás Barrientos

Maximiliano Vera

Franco Robles

Categoría 2,5 Damas 15-16 años

Isidora Soto

Damaris Mansilla

Rosangela Rocca

Categoría 2,5 k Varones 15-16 años

Joaquín Marín

Martín Riquelme

Rubén Alarcón

Categoría 2,5 k damas 17 y más años

Yuleisy Ledesma

Issis Hernández

Maira Mora

Categoría 2,5 k varones 17 años y más

Axel Pérez

Santiago de la Torre

Erardo Muñoz

categoría 5 k damas 10-12 años

Danae Vargas

Isabella Granadino

Categoría 5 k varones 10-12 años



Gabriel Barría

Tomás Labril

Álvaro Morales

Categoría 5 k damas 13-14 años

Amara Ascencio

Javiera Oyarzo

Categoría 5 k varones 13-14 años

Nicolás Lucumi

Edison Monaga

Benjamín Millán

Categoría 5 k damas 15 y 16 años

Gabriela González

Valentina Jerez

Cris Álvarez

Categoría 5k varones 15 y 16 años

Vicente Urrea

Martín Torres

Vicénte Toledo

Categoría 5k damas 17 y más años

Miguelina Galeano

Génesis González

Valery Parra

Categoría 5 k varones 17 y más años

Joaquín Aguilar

Kevin Inostroza

José Zambrano

