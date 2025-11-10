Punta Arenas,
10 de noviembre de 2025

DEPORTE Y NATURALEZA EN TORRES DEL PAINE: MÁS DE 700 ESTUDIANTES CORRIERON LA CUARTA VERSIÓN DE "PATAGONIA RUNNING"

Comunicado de prensa.

patagoniarunning2025

Parque Nacional Torres del Paine, 8 de noviembre. Una jornada inolvidable de deporte y naturaleza se vivió hoy en el sector acceso Río Serrano del Parque Nacional Torres del Paine, con la realización de la cuarta versión de la Corrida Escolar "Patagonia Running". El evento, organizado por el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deportes (IND) de Magallanes y el programa Crecer en Movimiento, marcó un hito con una participación masiva.


Más de 700 niños, niñas y jóvenes de 24 establecimientos educacionales de la región se congregaron para recorrer una de las rutas del parque en un ambiente recreativo y formativo, reafirmando el compromiso regional con la actividad física, la vida saludable y el disfrute de los entornos naturales de la Patagonia. Los participantes compitieron en las distancias de 2,5 K y 5 K.


Voces de las Autoridades


El evento contó con la presencia de autoridades locales y del Director Nacional del IND, Israel Castro, quienes destacaron la relevancia de realizar la actividad en este icónico lugar.


"La verdad muy felices con el acompañamiento de nuestro Director regional y el Jefe de la División de actividad física, que vinieron a constatar lo que se vive acá: naturaleza, actividad física, niños que no conocen nuestro propio parque estando tan cerca y tenerlos acá es un verdadero desafío que llevamos adelante como Instituto, súper contentos. También puntualizar que esta carrera termina cuando recién todos los niños llegan a la casa” añadió Héctor Serka, Director regional IND.


Alejandro Olate, Seremi del Deporte de Magallanes agregó: “Un marco impresionante con las Torres del Paine a nuestras espaldas que nos hace estar contentos con la felicidad que le dan a nuestros chicos y chicas la posibilidad que le dan de estar en un lugar como la octava maravilla del mundo con un día maravilloso una brisa cálida y un cielo que nos acompañó, pero objetivamente es motivarlos a compartir con la naturaleza, cuidar la naturaleza y que el día de mañana ellos elijan deportes que puedan sobrepasar fronteras tanto en lo provincial, regional, nacional y porque no decirlo algunos futuros campeones sudamericanos o panamericanos. Motivar a la juventud, motivar a los papás y agradecer solamente la aceptación de esta linda invitación” agregó Alejandro Olate Seremi de Deporte de Magallanes.


“Nuestro propósito siempre es fomentar y potenciar todos lo que es la actividad física y el deporte principalmente en los niños. Acá tenemos más de setecientos y que mejor que este escenario natural, este anfiteatro perfecto que son las Torres del Paine, así que mezclamos deporte y actividad física con nuestros paisajes naturales que nos dan sentido y orgullo de ser chilenos" destacó Israel Castro,  Director Nacional de IND.


Resultados y Ganadores de la Jornada


La emoción se centró en la meta, donde los participantes finalizaron sus recorridos, demostrando esfuerzo y compañerismo. A continuación, se detallan los resultados por categorías de las distancias 2,5 K y 5 K:


Categoría 2,5 k damas 10-12 años


Marina Vásquez 

Josefa Hernández

Katherine Muñoz


Categoría 2,5 k varones 10-12 años


Sebastián Chiguay

Víctor Rojas

José Hernández


Categoría 2,5 k Damas 13-14 años


Maira Soto

Camila Yamaraguay

Amanda Leuquén


Categoría 2,5 k Varones 13- 14 años


Tomás Barrientos

Maximiliano Vera

Franco Robles


Categoría 2,5 Damas 15-16 años


Isidora Soto

Damaris Mansilla

Rosangela Rocca


Categoría 2,5 k Varones 15-16 años


Joaquín Marín 

Martín Riquelme 

Rubén Alarcón 


Categoría 2,5 k damas 17 y más años


Yuleisy Ledesma

Issis Hernández 

Maira Mora


Categoría 2,5 k varones 17 años y más


Axel Pérez 

Santiago de la Torre

Erardo Muñoz


categoría 5 k damas 10-12 años 


Danae Vargas 

Isabella Granadino


Categoría 5 k varones 10-12 años 


Gabriel Barría 

Tomás Labril

Álvaro Morales


Categoría 5 k damas 13-14 años 


Amara Ascencio

Javiera Oyarzo


Categoría 5 k varones 13-14 años 


Nicolás Lucumi

Edison Monaga

Benjamín Millán


Categoría 5 k damas 15 y 16 años


Gabriela González

Valentina Jerez

Cris Álvarez 


Categoría 5k varones 15 y 16 años


Vicente Urrea

Martín Torres

Vicénte Toledo


Categoría 5k damas 17 y más años


Miguelina Galeano

Génesis González 

Valery Parra


Categoría 5 k varones 17 y más años 


Joaquín Aguilar 

Kevin Inostroza

José Zambrano 


MAGALLANES Y ANTOFAGASTA, LAS ZONAS QUE CONCENTRAN EL 57% DE LA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

DEBATE PRESIDENCIAL ANATEL: CANDIDATOS SE ENFRENTAN POR ÚLTIMA VEZ PREVIO A LAS ELECCIONES

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

WhatsApp Image 2025-11-10 at 17

PRIMER SUDAMERICANO DE NEWCOM SE VIVIÓ EN LA COMUNA DE MOLINA: MAGALLANES DIJO PRESENTE

lam30casma

LA LAM-30 CASMA DE LA ARMADA DE CHILE CUMPLE 46 AÑOS EN LA RECTA FINAL DE SU MODERNIZACIÓN EN ASMAR MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

cbianchi

"HOY DÍA LA REGIÓN PIDE A GRITOS QUE TENGAMOS MEDIDAS MUCHO MÁS RIGUROSAS": DIPUTADO BIANCHI INSISTE EN MEJORAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL MIGRATORIO