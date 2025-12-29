VECINOS DE AVES AUSTRALES ACUSAN DISCRIMINACIÓN Y RIESGOS POR CONTROVERSIAL "MURO DE SEPARACIÓN"

El levantamiento de un muro de contención de cerca de tres metros y medio en el costado poniente de la Villa Aves Australes, en Punta Arenas, ha detonado una fuerte reacción entre vecinos y dirigentes del sector, quienes acusan una decisión impuesta, sin consulta previa y con un trasfondo que califican derechamente como clasista. La estructura, asociada a las obras de ampliación de la Avenida Circunvalación, es percibida por la comunidad como una barrera física y simbólica que profundiza años de postergación urbana.

Durante un recorrido por el sector, habitantes del barrio manifestaron su molestia ante lo que describen como un "murallón" que altera de manera permanente la habitabilidad del entorno. Pasajes angostos, ausencia de veredas, falta de áreas verdes y problemas históricos de conectividad son parte del contexto previo que, aseguran, nunca fue considerado por las autoridades al momento de ejecutar el proyecto.

Una de las voces más críticas es la de María Obando, vecina del sector y ex presidenta de la Junta de Vecinos, quien sostiene que el impacto del muro va más allá de lo estético. "Es una burla, una división tremenda, es clasismo. Es como que fuéramos la otra cara de la moneda", afirmó, señalando que la estructura no solo afea el entorno, sino que también generará acumulación de basura, humedad en las viviendas y pérdida definitiva de luz natural para varias casas del sector.

A las críticas se suma la preocupación por la seguridad. Vecinos aseguran que el espacio que deja el muro no permite el adecuado radio de giro para vehículos de emergencia. "El ancho puede dar, pero el giro no da. No va a pasar una ambulancia, ni un carro de Bomberos, ni un camión grande", relató María Obando, quien además cuestionó que se haya reducido el terreno disponible, eliminando un espacio que antes permitía maniobras seguras.

La presidenta de la Junta de Vecinos N°38 de Villa Aves Australes, Galicia Lemus Gómez, reforzó este diagnóstico y fue enfática en su crítica a la forma en que se tomó la decisión. "Nos vinieron a mostrar el proyecto cuando ya estaba listo. No fue participación ciudadana, fue solo una presentación. Ya habían decidido todo", señaló. Para la dirigenta, el muro "nos aísla del resto de la ciudad" y transforma a la población en un espacio encerrado, sin considerar su realidad vial.

Lemus Gómez fue aún más dura al referirse al simbolismo de la obra: "Yo lo he dicho en todas partes, esta muralla es fea, es una muralla china. Nos están dejando aislados, como si fuéramos un gueto". Según relató, la percepción de discriminación se arrastra desde hace años, marcada por intervenciones que no consultan a los vecinos y que, a su juicio, siempre terminan perjudicando a sectores populares frente a barrios nuevos con mejores estándares urbanos.

El debate también ha dividido opiniones respecto a la inexistencia de un acceso vehicular desde la Circunvalación hacia la villa. Mientras algunos vecinos consideran que un ingreso directo habría sido peligroso dada la estrechez de los pasajes, otros sostienen que una solución intermedia habría permitido mejorar la conectividad y aumentar la plusvalía de las viviendas. "Hoy, con este muro, lo único que se logra es lo contrario: nuestras casas se devalúan", plantearon residentes del sector.

Otro de los puntos que genera inquietud es el riesgo de que el muro se convierta en un foco de inseguridad y deterioro urbano. Vecinos temen que la estructura facilite la acumulación de microbasurales, la realización de carreras clandestinas en la vía superior y eventuales accidentes que, por la diferencia de altura, podrían tener consecuencias graves para las viviendas ubicadas en la parte baja.

Las críticas apuntan, además, a una comparación inevitable con barrios más recientes. Dirigentes vecinales sostienen que mientras nuevas poblaciones cuentan con calles amplias, veredas, áreas verdes y espacios comunitarios, Aves Australes sigue enfrentando las limitaciones de un diseño antiguo, sin que las autoridades adopten medidas de mitigación reales. Para muchos, el muro se convierte en la expresión material de esa desigualdad.

En este contexto, la comunidad insiste en que su rechazo no es a la Avenida Circunvalación como obra estructurante, sino a una decisión que, aseguran, refuerza una lógica de segregación territorial. "No estamos en contra del progreso, estamos en contra de que el progreso nos pase por encima", resumió una vecina durante el recorrido por el sector.

Serviu descarta segregación y afirma que el diseño responde a criterios técnicos





Desde el Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes y de la Antártica Chilena, su director (s), Omar González Asenjo, señaló que el muro corresponde a una estructura de contención necesaria para asegurar la estabilidad del terreno y la seguridad de la Avenida Circunvalación, considerando la diferencia de cota entre la vía y la población Aves Australes.

La autoridad indicó que la decisión de no generar un acceso vehicular directo respondió a criterios técnicos y de seguridad vial, y afirmó que el proyecto cumple con los estándares normativos vigentes, incluyendo el acceso para vehículos de emergencia. Asimismo, descartó que exista una intención de segregación, señalando que la obra contempla accesos peatonales, iluminación, ciclovías y paraderos que permitirán la integración del sector a la red urbana.

