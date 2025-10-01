Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

1 de octubre de 2025

HISTÓRICA CONDENA POR MALTRATO ANIMAL GRACIAS A DENUNCIA DEL MUNICIPIO

​540 días de cárcel efectiva para agresor de perros tras denuncia presentada por el equipo jurídico y la Dimao ante la Policía de Investigaciones.

PB 1
Por primera vez, una persona fue condenada con pena de cárcel efectiva por maltrato animal, gracias a la acción legal de la Municipalidad de Punta Arenas, que presentó la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI). La condena fue dictada en junio y se concretó el 25 de septiembre con la detención del agresor, quien deberá cumplir 540 días de prisión por maltratar reiteradamente a sus cuatro perros, incluido Beethoven, un can que hoy se encuentra bajo resguardo municipal.

"Este es un caso histórico para nuestra ciudad. Por primera vez logramos una condena de cárcel efectiva por maltrato animal, y esto fue posible gracias al trabajo conjunto de nuestro equipo jurídico, la Dimao y la denuncia que presentamos ante la PDI", destacó el alcalde Claudio Radonich.

En relación con Beethoven, el jefe comunal recordó que "son seres vivos, no son muebles", e hizo un llamado a la tenencia responsable: "Si no están dispuestos a brindar los cuidados mínimos requeridos, es mejor no tener mascotas".

Christian Muñoz, director de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (Dimao), explicó que el perro está siendo sometido a diversos exámenes tras su ingreso al Canil Municipal: "Recibimos el llamado de la Policía de Investigaciones y, por ende, del Ministerio Público para efectuar el retiro de este perro, que se encontraba en abandono durante tres días. Activamos los protocolos que tenemos para estos casos. El perro fue ingresado de inmediato al Centro de Rescate Canino Municipal, donde está siendo sometido a revisiones sanitarias y de condición corporal".

Desde la Asesoría Jurídica Municipal, la abogada Nicole Garrido detalló que las denuncias fueron recogidas a partir de los propios vecinos: "Siempre hemos estado entregando y facilitando todos los antecedentes, como ya lo hemos hecho en los otros dos casos en los que se han logrado condenas. Sin embargo, este caso es particularmente relevante porque el imputado tenía antecedentes penales anteriores, lo que permitió aplicar una pena ejemplificadora, que es cárcel efectiva".
Actualmente, el municipio alberga a 45 perros en su Centro de Rescate Canino, varios de ellos víctimas de maltrato y en proceso de adopción.

Finalmente, el alcalde Radonich recalcó: "Lo que buscamos es que todos actuemos de buena fe y seamos responsables. Pero si eso no se cumple, por supuesto que la municipalidad va a intervenir. Espero que esto sea una señal importante para quienes actualmente tienen mascotas y las maltratan".


PB 1

HISTÓRICA CONDENA POR MALTRATO ANIMAL GRACIAS A DENUNCIA DEL MUNICIPIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

Leer Más

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

RP 6
nuestrospodcast
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protec