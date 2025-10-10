COMISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL DE PUNTA ARENAS CONCEDIÓ 1% DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS

La Comisión de Libertad Condicional de Punta Arenas acogió una (1,03%) de un total de 97 solicitudes presentadas por personas que se encuentran privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios de la jurisdicción.

El grupo de comisionados revisó detalladamente, en su segunda sesión del año, cada una de las postulaciones y los correspondientes informes emitidos por Gendarmería, provenientes del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, el Centro de Educación y Trabajo Semi Abierto, el Centro de Detención de Puerto Natales y el Centro de Detención de Porvenir.

La Comisión de Libertad Condicional fue presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas Marcos Kusanovic y estuvo integrada por los jueces de Garantía Pablo Aceituno y Paula Stange; además de los magistrados de tribunales de juicio oral en lo penal Julio Álvarez y Octavio Salinas.

Además, el equipo de la comisión –que sesionó entre el 7 y el 9 de octubre en el auditorio de la Corte de Apelaciones- estuvo conformado por el secretario de la instancia, Sebastián Véjar, y los relatores Mónica Mancilla y Flavia Guajardo.

