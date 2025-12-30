Punta Arenas,
30 de diciembre de 2025

MUNICIPIO DESPLIEGA EQUIPOS ANTE EMERGENCIA POR FUERTES RACHAS DE VIENTO

​Las ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora y provocaron múltiples emergencias atendidas en distintos puntos de la ciudad.

EMERGENCIAS POR VIENTO (1)

Un intenso sistema frontal, con rachas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora, obligó este martes a un amplio despliegue de los equipos municipales en Punta Arenas, dejando un balance de 15 emergencias atendidas en diversos sectores de la comuna.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que las primeras situaciones críticas comenzaron cerca de las 15 horas, cuando se intensificaron las ráfagas de viento, generando numerosos llamados a la línea de emergencias municipal. "Lo más complejo han sido los dos incendios que hemos tenido durante esta jornada, además de desprendimientos de techumbres, caídas de árboles y daños a vehículos e infraestructura", señaló la autoridad comunal.

Uno de los hechos más graves se registró en el sector de Villa Alto Andino, donde el desprendimiento de una techumbre asociada a una construcción sin permisos provocó daños de consideración en dos vehículos estacionados. A ello se sumaron voladuras de techos en locales comerciales del sector alto de la ciudad y el desprendimiento de revestimientos en el edificio de Gobierno, en la intersección de Bories con Menéndez, situación que también ocasionó afectación a automóviles.

Desde la Dirección de Obras Municipales, su director Alex Saldivia indicó que la estructura afectada en Villa Alto Andino ya había sido notificada previamente por incumplimientos normativos. "En algunos casos se trata de construcciones que no cuentan con permisos ni con profesionales responsables a cargo, lo que agrava los riesgos frente a eventos climáticos de esta magnitud. Hemos cursado nuevamente las multas correspondientes y exigido la regularización y la aplicación de medidas de seguridad", precisó.

Paralelamente, la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres coordinó la respuesta ante los distintos eventos reportados, incluyendo la caída de árboles en el sector céntrico y la atención directa a vecinos afectados por desprendimientos de techumbre. Su directora, Sonia Vargas, recalcó que la alerta por viento se mantiene vigente. "Si bien se espera que las rachas comiencen a declinar durante la tarde, el llamado es a extremar las precauciones, especialmente considerando que se aproxima un fin de semana largo", sostuvo.

De acuerdo con el balance municipal, se registraron 11 llamados a la línea 800 800 134 por desprendimientos de latas, voladuras de techos, caída de árboles y problemas en cables y luminarias, además de emergencias detectadas directamente por los equipos en terreno, entre ellas dos incendios estructurales. Según los registros entregados por las estaciones de monitoreo, las rachas máximas de viento llegaron a 105 km/h en la Prefectura Aeropolicial de Carabineros, 103 km/h en la Escuela Padre Hurtado y alcanzaron un peak de 116 km/h en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo.

Finalmente, el alcalde Radonich reiteró que los equipos municipales se mantendrán desplegados mientras persistan las condiciones adversas y llamó a la comunidad a reportar cualquier situación de riesgo. "Estamos enfrentando una emergencia climática y la prioridad es resguardar la seguridad de nuestros vecinos. La línea 800 800 134 está completamente operativa y es fundamental que las personas eviten exponerse innecesariamente", concluyó.   


Noticias
AUTORIDADES INFORMAN REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AÑO NUEVO

Leer Más

​Carabineros dispondrá 50 funcionarios adicionales y el programa Tolerancia Cero de SENDA estará fiscalizando con alcotest y narcotest.

​Carabineros dispondrá 50 funcionarios adicionales y el programa Tolerancia Cero de SENDA estará fiscalizando con alcotest y narcotest.

autoridadesfindeaño
nuestrospodcast
EMERGENCIAS POR VIENTO (1)

MUNICIPIO DESPLIEGA EQUIPOS ANTE EMERGENCIA POR FUERTES RACHAS DE VIENTO

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EMERGENCIAS POR VIENTO (1)

MUNICIPIO DESPLIEGA EQUIPOS ANTE EMERGENCIA POR FUERTES RACHAS DE VIENTO

estromatolitos

EL ORIGEN DE LA VIDA ESTÁ EN MAGALLANES: DESCUBRE LA ENIGMÁTICA LAGUNA DE LOS CISNES

DETECTAN A SEIS EXTRANJEROS INFRACTORES Y DETIENEN A UN HOMBRE EN FISCALIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

