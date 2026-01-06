Punta Arenas,
6 de enero de 2026

JAIME ARTEAGA VERA ASUME COMO NUEVO DIRECTOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERÓN

Servicio de salud Magallanes informa.

jaimearteagassm

Este lunes 5 de enero de 2026 asumió oficialmente como Director del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams el Sr. Jaime Arteaga Vera.

Durante la presente semana, el nuevo directivo se encontrará en un proceso de inducción y levantamiento de información, el cual será liderado por las Subdirecciones del Servicio de Salud en Punta Arenas.

Está previsto que el Sr. Arteaga inicie sus funciones presenciales en el Hospital Comunitario de Puerto Williams a partir del lunes 12 de enero, dando comienzo formal a su gestión al frente del establecimiento de salud.


bebenatales2026

HOSPITAL DE PUERTO NATALES DA LA BIENVENIDA AL PRIMER BEBÉ NACIDO EN 2026

MUNICIPIO DESTINARÁ $30 MILLONES EN 2026 PARA RECUPERAR MOBILIARIO URBANO RAYADO

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

PAES

14 ESTUDIANTES DE MAGALLANES SE DISTINGUEN POR SUS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LA REGIÓN ALCANZA PUNTAJES SOBRE EL PROMEDIO NACIONAL EN COMPRENSIÓN LECTORA E HISTORIA

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

detenidoreferencial

PRISIÓN PREVENTIVA PARA IMPUTADO POR FEMICIDIO FRUSTRADO EN PUNTA ARENAS: ASFIXIÓ DOS VECES A VÍCTIMA

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

CÉDULAS REGISTRO CIVIL ZONA FRANCA

MÁS DE 184 MIL TRÁMITES DURANTE 2025 REFLEJAN INTENSA LABOR DEL REGISTRO CIVIL EN MAGALLANES