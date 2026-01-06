JAIME ARTEAGA VERA ASUME COMO NUEVO DIRECTOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERÓN

Este lunes 5 de enero de 2026 asumió oficialmente como Director del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams el Sr. Jaime Arteaga Vera.

Durante la presente semana, el nuevo directivo se encontrará en un proceso de inducción y levantamiento de información, el cual será liderado por las Subdirecciones del Servicio de Salud en Punta Arenas.

Está previsto que el Sr. Arteaga inicie sus funciones presenciales en el Hospital Comunitario de Puerto Williams a partir del lunes 12 de enero, dando comienzo formal a su gestión al frente del establecimiento de salud.

