MAMÓGRAFO MÓVIL FORTALECE EN TERRENO LA PESQUISA PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA

Con el claro objetivo de aumentar coberturas y fortalecer la detección precoz del cáncer de mama en mujeres magallánicas, el equipo del mamógrafo móvil del Servicio de Salud Magallanes, dio él vamos a un nuevo sitio de atención en el estacionamiento sector Bulevar de Zonaustral.

Este dispositivo, enmarcado en el Programa de Imágenes Diagnósticas del Ministerio de Salud, atenderá a mujeres entre 50 y 69 años, priorizadas y agendadas por los establecimientos de Atención Primaria de Salud (APS) de Punta Arenas. En una primera etapa, el móvil estará operativo los jueves del mes de febrero en el recinto franco, ubicación que fue seleccionada por su accesibilidad y conectividad.

Al respecto, Mario Abad, referente técnico del dispositivo móvil, señaló que el trabajo proyectado para 2026 será intenso. “Este año buscamos aumentar nuestra presencia en las distintas comunas de la región, garantizando el acceso de las mujeres al examen de mamografía y promoviendo acciones de prevención y promoción en salud. Junto con los despliegues ya realizados en Porvenir y en los distintos CESFAM de Punta Arenas, hoy nos encontramos en Zonaustral, a quienes agradecemos el constante apoyo en la ejecución de iniciativas que desarrollamos como Sector Salud”, indicó.

Asimismo, precisó que durante el mes de febrero las atenciones se realizarán exclusivamente con citación previa otorgada por los CESFAM. No obstante, durante el año se contemplan operativos de atención por demanda espontánea.

Desde Zonaustral, Carolina Bahamondes, jefa de Gestión de Personas, destacó el trabajo colaborativo con el sector salud. “Como concesionarios de Zona Franca, facilitamos permanentemente espacios para actividades del área de salud, en un esfuerzo conjunto que beneficia directamente a la comunidad. Seguiremos apoyando estas iniciativas y hoy damos inicio a este trabajo con la toma de mamografías”, afirmó.

Entre las usuarias convocadas estuvo Gladys López, del CESFAM Damianovic, quien valoró la instancia: “Estoy muy contenta, porque esto demuestra que el sistema funciona y también depende de nosotras informarnos y participar”.

Por su parte, Angélica Vargas, usuaria del CESFAM Carlos Ibáñez, señaló que, si bien había visto anteriormente el móvil, nunca había accedido a la atención. “Para mí es una experiencia nueva y positiva. Es importante que las mujeres desde los 50 años en adelante se realicen este examen para prevenir problemas futuros. Yo me lo hago porque quiero estar bien”, expresó.

La referente del Programa de la Mujer del Servicio de Salud Magallanes, matrona Patricia Cárdenas, enfatizó la relevancia del diagnóstico temprano. “La detección precoz mediante mamografía es fundamental, ya que modifica significativamente el pronóstico de la enfermedad. Cuando se detecta a tiempo, las posibilidades de curación pueden alcanzar sobre el 95%”, explicó.

Los criterios de acceso al examen consideran a mujeres desde los 40 años, con énfasis en el grupo entre 50 y 69 años, debido a su mayor riesgo. También pueden acceder mujeres de otras edades con factores de riesgo identificados por médico o matrona, aquellas que requieran iniciar terapia de reemplazo hormonal y quienes se encuentren en control en establecimientos de Atención Primaria de Salud (CESFAM, CECOSF, postas de salud rural y hospitales comunitarios).

El cáncer de mama es un tumor maligno que se presenta con mayor frecuencia en mujeres mayores de 50 años, coincidiendo con la etapa del climaterio y, desde el año 2005, con la implementación del régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), esta patología se encuentra cubierta a través del GES 8, asegurando diagnóstico, tratamiento y seguimiento oportuno.









