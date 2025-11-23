Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de noviembre de 2025

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES RECIBIÓ CERTIFICACIÓN COMO ESPACIO LABORAL PREVENTIVO TRAS DOS AÑOS DE TRABAJO JUNTO A SENDA PREVIENE

Se implementó el programa denominado “Trabajar con Calidad de Vida”, iniciativa nacional que promueve políticas preventivas, cultura organizacional saludable y entornos laborales libres del consumo de alcohol y otras drogas. ​

A

El Servicio de Salud Magallanes fue oficialmente certificado como Espacio Laboral Preventivo, culminando un proceso de dos años desarrollado junto a SENDA Previene Punta Arenas en el marco del programa “Trabajar con Calidad de Vida” (TCV), una de las principales estrategias de SENDA para fortalecer la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en los ámbitos laborales del país.

Durante la ceremonia, la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, destacó la importancia del avance logrado, “Es muy grato para mí compartir esta instancia con ustedes. Este programa es una herramienta estratégica para promover organizaciones laborales más seguras, saludables y con una sólida cultura preventiva”, señaló.

En tanto la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez González, manifestó que “Para nuestro servicio, esta certificación es un hito que refleja el compromiso diario con el bienestar de nuestros equipos. La implementación del programa Trabajar con Calidad de Vida nos permitió fortalecer una cultura preventiva y promover espacios laborales más seguros y saludables. Agradecemos el acompañamiento de SENDA y el trabajo de cada funcionaria y funcionario que hizo posible este logro.”

Dos años de trabajo colaborativo en Magallanes

En el caso del Servicio de Salud Magallanes, el proceso incluyó capacitaciones en habilidades preventivas, un diagnóstico integral de calidad de vida laboral, asesoría técnica para el desarrollo de una política preventiva y la elaboración de un plan de acción orientado a fortalecer el bienestar laboral. También se entregó material informativo para sensibilizar a toda la organización sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias.

La directora regional de SENDA puntualizó al respecto, que “Durante estos dos años, nuestro objetivo ha sido acompañar al Servicio en la construcción de una estrategia sólida y sostenible. El compromiso demostrado por el equipo ha sido fundamental para avanzar hacia un entorno laboral más seguro y saludable”.

La certificación obtenida reconoce que el Servicio de Salud logró establecer una política preventiva coherente, aplicable y capaz de sostenerse en el tiempo mediante acciones permanentes.

Finalmente, la autoridad regional recalcó, “Hoy cerramos un proceso que pone en el centro el bienestar de quienes trabajan en el Servicio de Salud. Mis más sinceras felicitaciones a todo el equipo por este logro y por su compromiso con la prevención”.

Con este reconocimiento, el Servicio de Salud Magallanes se suma a las instituciones de la región que avanzan hacia la consolidación de espacios laborales protectores, saludables y comprometidos con la prevención del consumo de alcohol y otras drogas.

Un programa nacional con más de una década de implementación

El programa Trabajar con Calidad de Vida forma parte de la oferta preventiva de SENDA y está dirigido a instituciones públicas y privadas. Su objetivo es desarrollar una gestión preventiva sistemática y sostenible dentro de las organizaciones, fortaleciendo sus capacidades internas para enfrentar oportunamente situaciones vinculadas al consumo de sustancias.

·       La estrategia contempla siete etapas que incluyen:

·       Sensibilización institucional respecto de los riesgos del consumo de alcohol y otras drogas.

·       Conformación de un equipo coordinador al interior de la organización.

·       Aplicación de un diagnóstico de calidad de vida laboral, que permite identificar factores protectores y de riesgo.

·       Diseño de una política preventiva consensuada y coherente con la realidad laboral.

·       Elaboración e implementación de un plan de acción con medidas concretas de promoción del bienestar.

·       Capacitaciones y acompañamiento técnico por parte de SENDA.

·       Certificación como Espacio Laboral Preventivo, que reconoce la madurez y sostenibilidad del proceso.

A nivel nacional, cientos de instituciones han participado de este programa en los últimos años, lo que ha permitido instalar una cultura preventiva y fortalecer el bienestar de miles de trabajadores y trabajadoras.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CERCA DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN CORRIDA FAMILIAR 80 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO

Leer Más

Costanera del Estrecho en Punta Arenas.


Costanera del Estrecho en Punta Arenas.


Corrida familiar 80 años (3)
nuestrospodcast
F1280BE8-1485-4899-A41F-9C7EA375525C-IMG_7986

OPERADORES Y ARMADORES TURÍSTICOS PARTICIPAN EN REUNIÓN CON EL SEREMI DE MEDIO AMBIENTE DE MAGALLANES POR POSIBLES IMPACTOS DE SITIOS PRIORITARIOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
18

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
w3wPdzMtLRWO

CON PRESENCIA DE AUTORIDADES Y FAMILIARES: 100 LÍDERES MAYORES SON RECONOCIDOS POR SU APORTE AL PAÍS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Discursos

TORNEO DE DISCURSOS PÚBLICOS ORGANIZADO POR ESTUDIANTES SECUNDARIOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250