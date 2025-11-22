Punta Arenas,
22 de noviembre de 2025

INACH ABRE CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE SOCIEDAD CIVIL 2026-2030

Instituto Antártico Chileno. ​

IMG_1931 (1)

El Instituto Antártico Chileno (INACH) ha lanzado una convocatoria abierta en este Mes de la Antártica para que organizaciones de la sociedad civil e instituciones de Chile se unan y formen parte del padrón que dará vida al nuevo Consejo de Sociedad Civil (COSOC) para el período 2026-2030. La convocatoria estará abierta entre el 4 y el 28 de noviembre, y se puede acceder a ella a través de la página web del INACH.

 

Esta iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana y la colaboración entre el Instituto y la sociedad civil. El COSOC jugará un papel clave en asesoría para la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas que beneficien a esta población.

 

Las organizaciones interesadas en formar parte del Consejo deben cumplir con los requisitos establecidos por el INACH y presentar su postulación dentro del plazo establecido (hasta el 28 de noviembre). 



Para obtener más información y acceder a la convocatoria, se puede visitar la página web del INACH:  https://www.inach.cl/participacion-ciudadana-inach/cosoc-inach/

 

Link de inscripción

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWTNoNMnLsE22X-HVDkg3xOA1fhY490yC2RDZWyRcYidhCDQ/viewform



El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).


Larva pez hielo 1 (foto de Mauricio Landaeta y Tamara Segovia) 08

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA A BAHÍA INÚTIL REALIZA HALLAZGO INÉDITO DE UNA LARVA DE PEZ HIELO

REGIÓN DE MAGALLANES CIERRA EMERGENCIA EN TORRES DEL PAINE TRAS CULMINAR OPERACIONES DE EVACUACIÓN

​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

WhatsApp Image 2025-11-21 at 19

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

inacappuq

DISEÑO DIGITAL Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: INACAP DETALLA HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DE SUS ESTUDIANTES EN SU PROCESO DE ADMISIÓN 2026

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE QUE COMISIÓN DE ECONOMÍA PONGA EN TABLA PROYECTO QUE LIMITA LLAMADAS COMERCIALES ABUSIVAS