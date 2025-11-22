INACH ABRE CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE SOCIEDAD CIVIL 2026-2030

El Instituto Antártico Chileno (INACH) ha lanzado una convocatoria abierta en este Mes de la Antártica para que organizaciones de la sociedad civil e instituciones de Chile se unan y formen parte del padrón que dará vida al nuevo Consejo de Sociedad Civil (COSOC) para el período 2026-2030. La convocatoria estará abierta entre el 4 y el 28 de noviembre, y se puede acceder a ella a través de la página web del INACH.

Esta iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana y la colaboración entre el Instituto y la sociedad civil. El COSOC jugará un papel clave en asesoría para la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas que beneficien a esta población.

Las organizaciones interesadas en formar parte del Consejo deben cumplir con los requisitos establecidos por el INACH y presentar su postulación dentro del plazo establecido (hasta el 28 de noviembre).







Para obtener más información y acceder a la convocatoria, se puede visitar la página web del INACH: https://www.inach.cl/participacion-ciudadana-inach/cosoc-inach/

Link de inscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWTNoNMnLsE22X-HVDkg3xOA1fhY490yC2RDZWyRcYidhCDQ/viewform







El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

