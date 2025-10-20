SCAR-HASS 2025: CHILE FUE PUNTO DE ENCUENTRO GLOBAL SOBRE LA ANTÁRTICA EN TIEMPOS DE CAMBIO DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile organizó la conferencia internacional SCAR-HASS 2025 "Antarctica in Times of Change", que reunió a más de 100 investigadores de todo el mundo. El Instituto Antártico Chileno (INACH) participó con una ponencia sobre diplomacia científica y liderazgo normativo.

Del 7 al 9 de octubre de 2025, Chile fue anfitrión de la conferencia bienal del Standing Committee on Humanities and Social Sciences (SC-HASS) del Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), bajo el lema "Antarctica in Times of Change".

El encuentro se realizó en formato virtual con más de 70 presentaciones y 104 autores de distintos países, incluyendo Chile, Argentina, Brasil, Perú, Australia, Nueva Zelandia, Japón, China, Sudáfrica, Noruega, Francia, Inglaterra y España, entre otros.

La conferencia fue organizada por el profesor Luis Valentín Ferrada, director del Programa de Estudios Antárticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigador principal del Instituto Milenio BASE, junto a un equipo de jóvenes juristas encabezado por María Jesús Maibe.

"Estamos en una época de transformaciones muy evidentes, ambientales, políticas y culturales, y la Antártica refleja esos cambios de manera singular", explicó Ferrada. Asimismo, añadió: "Esta conferencia nos permite pensar cómo esos procesos globales afectan la gobernanza del Continente Blanco y el papel que deben cumplir las humanidades en su estudio".

Un espacio para las humanidades en la ciencia polar

El SCAR-HASS reúne a historiadores, juristas, antropólogos, literatos, musicólogos y cientistas sociales interesados en comprender el papel del ser humano en la Antártica.

Durante las jornadas se abordaron temas como la identidad cultural, la historia del derecho antártico, la ética ambiental, las residencias artísticas en bases científicas y la diplomacia científica.Las sesiones incluyeron conferencias magistrales de la Dra. Consuelo León Wöppke (Chile) y del Dr. Adrian Howkins (EE. UU.), además de cinco paneles temáticos y diez presentaciones pregrabadas disponibles en el canal de YouTube de SCAR.

Ferrada subrayó que "los desafíos que enfrenta la Antártica ya no son solo de conocimiento científico, sino también de reflexión ética y cultural. Las humanidades ayudan a comprender cómo gobernamos estos espacios y cómo nos relacionamos con ellos".

Ciencia, diplomacia y cooperación

Isabel Giménez, encargada de Relaciones Externas del Instituto Antártico Chileno (INACH), presentó la ponencia "Chile's Middle-Power Science Diplomacy in Antarctic Governance: Lessons for the Arctic". Su investigación propone analizar el rol de Chile como potencia intermedia en la gobernanza polar, destacando la diplomacia científica como una herramienta para fortalecer la cooperación internacional.

"Chile es un país con una larga trayectoria científica y diplomática en la Antártica", explicó Giménez. "Esa experiencia lo posiciona como un actor capaz de compartir lecciones con otras regiones polares, como el Ártico. La diplomacia científica, en definitiva, es una forma de construir confianza entre países y de estrechar lazos a través del conocimiento".

La investigadora resaltó, además, la continuidad del trabajo chileno en instancias globales: "En los últimos años hemos organizado reuniones como la Open Science Conference de SCAR (Pucón, 2024) e ISAES (Punta Arenas, 2023), lo que demuestra que Chile tiene la capacidad de articular ciencia, diplomacia y humanidades en el ámbito polar".

Una proyección latinoamericana

Tanto Ferrada como Giménez coincidieron en que el evento refuerza el liderazgo regional de Chile en los estudios polares. "La única manera de justificar que somos un país antártico es haciendo cosas antárticas: organizar, investigar y liderar. Este encuentro fue un ejemplo de ello", afirmó Ferrada.

El registro completo de la conferencia está disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y el libro de resúmenes será publicado en las próximas semanas en el sitio oficial www.scarschass2025.com.

Enlaces para ver las conferencias:

Día 1 – 7 de octubre

Canal 1:

Bloque AM: https://www.youtube.com/watch?v=mpdbXGXqENU

Bloque PM: https://www.youtube.com/watch?v=hWhVEqYZpr8

Canal 2:

Bloque AM: https://www.youtube.com/watch?v=kFPW8_uPFYE

Bloque PM: https://www.youtube.com/watch?v=qOvU_B7T3Cc

Día 2 – 8 de octubre

Canal 1:

Bloque AM: https://www.youtube.com/watch?v=bnABnDOsGY0

Bloque PM: https://www.youtube.com/watch?v=o5QvX1qn4pw

Canal 2:

Bloque AM: https://www.youtube.com/watch?v=HWoswrYvhLk

Bloque PM: https://www.youtube.com/watch?v=nFpwI4GKp-g

Más información: www.scarschass2025.com



