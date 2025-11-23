Punta Arenas,
23 de noviembre de 2025

ESTUDIANTES PONEN A PRUEBA SUS CONOCIMIENTOS FRENTE A LOS MITOS VIRALES SOBRE LA ANTÁRTICA

Investigadores del INACH y del Nodo Antártico encabezaron una actividad dirigida a los participantes de la Feria Antártica Escolar 2025. ​

Fotos FAE fake news-08 (2)

Con humor y una puesta en escena dinámica, estudiantes y docentes asistieron a la actividad "Antártica Fake: verdades congeladas y mitos en circulación", realizada en la Sala Zona Austral de la Zona Franca de Punta Arenas. El objetivo fue visibilizar cómo se generan y propagan las noticias falsas y las teorías conspirativas en torno a la Antártica.



La experiencia reunió a los integrantes de los 14 equipos que conformaron la Feria Antártica Escolar (FAE 2025), organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH). A través de un montaje teatral, los participantes se enfrentaron a supuestos "hallazgos científicos" sobre el Continente Blanco, que luego fueron revelados como ejemplos reales de desinformación presentes en redes sociales.



La presentación estuvo a cargo del Dr. Marcelo González, investigador del Departamento Científico de INACH y director del Nodo Antártico; el Dr. Marcelo Astorga, sociólogo e investigador del Nodo; y el historiador Rodrigo Santibáñez, también integrante del proyecto. Los expositores encarnaron a científicos del ficticio "Instituto Polar de la Inaccesibilidad", creado especialmente para esta actividad.



Vestidos con pelucas y delantales blancos, y presentándose como investigadores provenientes de Kaliningrado, relataron al público supuestas "investigaciones" sobre teorías populares en internet: la entrada a la "tierra hueca", seres antropomorfos, bases secretas bajo el hielo o ciudades habitadas por extraterrestres. La interpretación generó risas, sorpresa y dudas sobre su autenticidad.



El giro vino cuando revelaron su verdadera identidad y explicaron el propósito del ejercicio: mostrar cómo se construyen y difunden las noticias falsas. Desde allí, abordaron el impacto de la desinformación y la necesidad de mantener una actitud crítica frente a contenidos que se comparten sin evidencia.



"Antártica Fake nace como una necesidad de desmitificar noticias falsas que aparecen con frecuencia en internet y que muchas veces se dan por ciertas", comenta González. "Utilizamos un lenguaje lúdico para presentar información real que suele distorsionarse y luego aclaramos qué es verdadero y qué no, pensando especialmente en jóvenes que están expuestos diariamente a la desinformación en redes sociales".



Durante la charla, se enfatizó la importancia de verificar las fuentes y contrastar la información en medios confiables, como publicaciones científicas, instituciones oficiales o prensa reconocida. Además, mostraron cómo realizar búsquedas inversas de imágenes en Google o TinEye, herramientas útiles para detectar fotografías alteradas o generadas mediante inteligencia artificial.



Astorga destacó el rol del pensamiento crítico: "Las fake news no son simples mentiras: son relatos que apelan a la emoción y al sentido de pertenencia. Combatirlas no solo consiste en verificar datos, sino también en educar culturalmente el pensamiento crítico para cuidar la calidad de lo que compartimos y sus consecuencias".



Santibáñez, por su parte, subrayó la necesidad de que las nuevas generaciones cuenten con recursos para orientar a otros. "Los estudiantes preguntaron cómo ayudar a adultos que no reconocen noticias falsas o imágenes generadas por IA, ya que no siempre tienen el ojo entrenado para detectarlas", señaló.



Para Bruno Peralta, estudiante del Liceo Comercial de Los Andes y uno de los ganadores de la FAE 2025, la actividad fue "una experiencia muy enriquecedora, porque nos permitió entender de manera entretenida los mitos, memes y noticias falsas que circulan sobre la Antártica. Además de reírnos, aprendimos bastante", comenta.





CHILENO ES REELEGIDO PARA PRESIDIR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS

