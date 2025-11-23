ESTUDIANTES PONEN A PRUEBA SUS CONOCIMIENTOS FRENTE A LOS MITOS VIRALES SOBRE LA ANTÁRTICA

Con humor y una puesta en escena dinámica, estudiantes y docentes asistieron a la actividad "Antártica Fake: verdades congeladas y mitos en circulación", realizada en la Sala Zona Austral de la Zona Franca de Punta Arenas. El objetivo fue visibilizar cómo se generan y propagan las noticias falsas y las teorías conspirativas en torno a la Antártica.







La experiencia reunió a los integrantes de los 14 equipos que conformaron la Feria Antártica Escolar (FAE 2025), organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH). A través de un montaje teatral, los participantes se enfrentaron a supuestos "hallazgos científicos" sobre el Continente Blanco, que luego fueron revelados como ejemplos reales de desinformación presentes en redes sociales.







La presentación estuvo a cargo del Dr. Marcelo González, investigador del Departamento Científico de INACH y director del Nodo Antártico; el Dr. Marcelo Astorga, sociólogo e investigador del Nodo; y el historiador Rodrigo Santibáñez, también integrante del proyecto. Los expositores encarnaron a científicos del ficticio "Instituto Polar de la Inaccesibilidad", creado especialmente para esta actividad.







Vestidos con pelucas y delantales blancos, y presentándose como investigadores provenientes de Kaliningrado, relataron al público supuestas "investigaciones" sobre teorías populares en internet: la entrada a la "tierra hueca", seres antropomorfos, bases secretas bajo el hielo o ciudades habitadas por extraterrestres. La interpretación generó risas, sorpresa y dudas sobre su autenticidad.







El giro vino cuando revelaron su verdadera identidad y explicaron el propósito del ejercicio: mostrar cómo se construyen y difunden las noticias falsas. Desde allí, abordaron el impacto de la desinformación y la necesidad de mantener una actitud crítica frente a contenidos que se comparten sin evidencia.







"Antártica Fake nace como una necesidad de desmitificar noticias falsas que aparecen con frecuencia en internet y que muchas veces se dan por ciertas", comenta González. "Utilizamos un lenguaje lúdico para presentar información real que suele distorsionarse y luego aclaramos qué es verdadero y qué no, pensando especialmente en jóvenes que están expuestos diariamente a la desinformación en redes sociales".







Durante la charla, se enfatizó la importancia de verificar las fuentes y contrastar la información en medios confiables, como publicaciones científicas, instituciones oficiales o prensa reconocida. Además, mostraron cómo realizar búsquedas inversas de imágenes en Google o TinEye, herramientas útiles para detectar fotografías alteradas o generadas mediante inteligencia artificial.







Astorga destacó el rol del pensamiento crítico: "Las fake news no son simples mentiras: son relatos que apelan a la emoción y al sentido de pertenencia. Combatirlas no solo consiste en verificar datos, sino también en educar culturalmente el pensamiento crítico para cuidar la calidad de lo que compartimos y sus consecuencias".







Santibáñez, por su parte, subrayó la necesidad de que las nuevas generaciones cuenten con recursos para orientar a otros. "Los estudiantes preguntaron cómo ayudar a adultos que no reconocen noticias falsas o imágenes generadas por IA, ya que no siempre tienen el ojo entrenado para detectarlas", señaló.







Para Bruno Peralta, estudiante del Liceo Comercial de Los Andes y uno de los ganadores de la FAE 2025, la actividad fue "una experiencia muy enriquecedora, porque nos permitió entender de manera entretenida los mitos, memes y noticias falsas que circulan sobre la Antártica. Además de reírnos, aprendimos bastante", comenta.





