DOTACIÓN 2025-2026 INICIARÁ MISIÓN EN LA BASE ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO

​Con una ceremonia realizada en el Cuartel General del Ejército, se realizó la despedida oficial de la Dotación Antártica N° 78, grupo compuesto por 22 efectivos provenientes de diferentes unidades de la Institución que se desplegarán en la Antártica. La actividad fue presidida por el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Javier Iturriaga del Campo quien entregó un mensaje de reconocimiento a cada uno de ellos, destacando la labor que realizarán durante un año.



La agrupación, que viajará al continente blanco, a mediados de noviembre, asumirá la responsabilidad de operar la Base Antártica del Ejército (BAE) “Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme”, una de las instalaciones más australes y estratégicas de Chile, fundada en 1948.

​



Durante la actividad, el Comandante de la dotación, Teniente Coronel Carlos Torres B., destacó la magnitud del desafío que representa liderar una misión en un entorno remoto como este. “Asumimos una tremenda responsabilidad que concretaremos con el apoyo a las actividades científicas, la protección del medioambiente, el cumplimiento de las cláusulas del Tratado Antártico y de los convenios internacionales suscritos por Chile, los cuales respaldaremos con nuestra labor diaria”.





​

Uno de los principales ejes de acción será la puesta en práctica de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), diseñado bajo los lineamientos de la norma internacional ISO 14001. Este sistema, fruto del trabajo conjunto entre el Departamento de Medio Ambiente del Ejército, el Centro de Asuntos Antárticos y las dotaciones que han operado previamente en la base, tiene como propósito establecer procesos estandarizados que aseguren el cumplimiento riguroso de los protocolos ambientales. El personal entrante será el primero en aplicar esta estructura de manera integral.





Bajo este nuevo esquema, se sistematizarán registros de actividades, análisis de impacto, control de residuos y monitoreo de variables ambientales, potenciando estas prácticas establecidas para la preservación de la biodiversidad. Dichas acciones serán desarrolladas por personal especializado, como el enfermero veterinario Cabo 1° Daniel González F., primer encargado ambiental designado en la base.





En el ámbito logístico, los desafíos serán igualmente complejos. La dotación deberá mantener operativos sistemas esenciales como talleres, generadores, almacenes y redes de comunicación, garantizando la autonomía de la base incluso durante los meses de invierno, cuando las condiciones climáticas impiden el apoyo externo. Las misiones también contemplan patrullajes de vigilancia y misiones de rescate, a cargo de la Sección de Exploración y Rescate O’Higgins (SERO), unidad preparada para enfrentar emergencias bajo condiciones extremas.





Desde el punto de vista científico, la BAE continuará brindando apoyo al Instituto Antártico Chileno (INACH) y a universidades chilenas y extranjeras, facilitando investigaciones que abarcan desde el cambio climático hasta el estudio de ecosistemas marinos y terrestres.





​



