8 de enero de 2026

AUSTRO CHILE INICIA PERÍODO 2025–2027 CON NUEVA DIRECTIVA Y REUNIONES CLAVE CON LATAM

Buenos días región.

austrochile

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la gerenta de Austro Chile, Daniela Rodríguez Crema, conversó con la ciudadanía en el marco del aniversario número 43 del gremio, realizando un balance del año 2025 y abordando los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector turístico en la Región de Magallanes.

En este contexto, Rodríguez destacó el reciente proceso eleccionario de la Asociación Gremial de Empresas de Turismo Austro Chile, realizado el pasado 28 de octubre durante la Asamblea General Ordinaria de Socios. En la instancia se presentó el balance del período anterior, se revisaron los desafíos actuales y se eligió a la nueva directiva que liderará el gremio durante el período 2025–2027. La nueva mesa quedó conformada por Ximena Castro, del Parque del Estrecho, como presidenta; Paola Milosevic, de La Yegua Loca, como vicepresidenta; Tania Pivcevic, de DAP, como tesorera; Yara Gutiérrez, de Kipaventour Patagonie, como secretaria; Claudio Calisto, de Turismo Runner, como director; y las directoras Verónica Peragallo, de Antarctica21, y Alejandra Solo de Zaldívar, de Solo Expediciones.

Durante la entrevista, la gerenta del gremio también se refirió a la compleja situación que atraviesa el turismo en Punta Arenas y la provincia de Magallanes, abordada recientemente en una reunión entre Austro Chile y el alcalde de la comuna, Claudio Radonich. En dicho encuentro se analizaron cifras actualizadas que evidencian una significativa baja en la llegada de visitantes, con impactos directos en la economía local.

Según datos de la Junta de Aeronáutica Civil, el flujo de pasajeros hacia Punta Arenas ha disminuido de forma considerable en comparación con años anteriores. Al respecto, Daniela Rodríguez señaló: “Si se miran los datos que provee la Junta de Aeronáutica Civil, el número de pasajeros que llega a Punta Arenas ha disminuido respecto al año 2018. Entre enero y octubre, recibimos más de 86 mil pasajeros menos que en el mismo periodo de 2018, es decir, una baja de casi un 25%”.

A esta disminución se suman otros factores que han afectado la imagen del destino y la intención de viaje, como el paro de LATAM, que generó escenarios donde durante 10 días solo existió un vuelo disponible para viajar a Punta Arenas, además del alza sostenida en los precios de los pasajes aéreos.

La gerenta de Austro Chile también advirtió sobre la situación del turismo marítimo, indicando que la actual temporada de cruceros registrará 19 recaladas menos en comparación con la temporada 2023–2024, lo que equivale a una disminución cercana al 10%. Asimismo, la llegada de pasajeros durante la temporada 2024–2025 también presentó una caída en torno al 10% respecto del período anterior, afectando directamente a los servicios turísticos asociados.

Otro punto de preocupación planteado por el gremio es la reducción del presupuesto público destinado a la promoción turística para el año 2026, lo que, según advirtieron, dificulta la posibilidad de revertir la tendencia negativa que enfrenta el sector. Finalmente, Rodríguez destacó que Austro Chile, junto a la Municipalidad de Punta Arenas, se encuentra profundizando gestiones con aerolíneas para fortalecer la conectividad aérea y apoyar la reactivación del turismo regional, como parte de un trabajo conjunto orientado a adaptarse a los cambios en la dinámica de visitantes y enfrentar el complejo escenario actual.


“SIN NINGUNA DUDA...”: INFLUENCER ESPAÑOL QUEDA IMPACTADO Y REVELA POR QUÉ CHILE SUPERA A TODA LATINOAMÉRICA

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

EDIFICIO CONSISTORIAL (1)

MUNICIPIO PRESENTA CÓDIGO DE ÉTICA A SUBDERE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Cauce de vertiente Peñablanca, parcialmente congelado

INICIA PROCESO PARTICIPATIVO PARA DEFINIR PRIMEROS INDICADORES DE SEGURIDAD HÍDRICA DEL PAÍS

FOTO CAMPAÑA PREVENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

MAGALLANES REGISTRÓ BAJA DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE 2025