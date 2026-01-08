Punta Arenas,
8 de enero de 2026

RESERVA AÉREA DE MAGALLANES PARTICIPÓ EN CANCHA DE TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO EN LA BASE AÉREA CHABUNCO

​La actividad se desarrolló en Punta Arenas y consideró estaciones prácticas orientadas a la cohesión operativa y la toma de decisiones en escenarios exigentes.

fachchabunco

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea.

Con el objetivo de cerrar el año de forma distinta, el sábado 20 de diciembre del año 2025, Personal del Cuadro Permanente de la Reserva Aérea de la Región de Magallanes participó en la Cancha de Trabajo en Equipo y Liderazgo (CATEL) de la IVª Brigada Aérea, actividad realizada en dependencias de la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas.

Durante la jornada, los reservistas superaron diversas estaciones diseñadas para potenciar habilidades de liderazgo, coordinación grupal y trabajo colaborativo, aspectos clave para el desempeño eficiente en contextos operativos.

Los puestos de instrucción fueron planificados para recrear escenarios similares a situaciones reales, incorporando exigencias físicas y desafíos de organización colectiva, lo que permitió fortalecer la cohesión y los vínculos entre los integrantes de los distintos Centros de Reservistas Aéreos de la región.


PUESTO DE MANDO CONJUNTO COORDINÓ MÁS DE 30 TONELADAS DE CARGA Y 32 OPERACIONES DURANTE LA CAMPAÑA ANTÁRTICA EN GLACIAR UNIÓN

CORTE DE PUNTA ARENAS ABSUELVE A EXEJECUTIVOS DE EMPRESA SALMONERA ACUSADOS POR CONTAMINACIÓN DE AGUAS

​Tras ser condenados en julio del año pasado por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, la Corte de Apelaciones de la región acogió el recurso de nulidad de los acusados.

MUNICIPIO DE NATALES REFUERZA ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y COLABORA ACTIVAMENTE PARA ESCLARECER RESPONSABILIDADES POR MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

RESERVA AÉREA DE MAGALLANES PARTICIPÓ EN CANCHA DE TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO EN LA BASE AÉREA CHABUNCO

“SIN NINGUNA DUDA...”: INFLUENCER ESPAÑOL QUEDA IMPACTADO Y REVELA POR QUÉ CHILE SUPERA A TODA LATINOAMÉRICA

INFORME REVELA PROYECTOS SIN CIERRE POR CERCA DE $60 MIL MILLONES EN EL GOBIERNO REGIONAL