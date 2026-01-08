RESERVA AÉREA DE MAGALLANES PARTICIPÓ EN CANCHA DE TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO EN LA BASE AÉREA CHABUNCO

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea.

Con el objetivo de cerrar el año de forma distinta, el sábado 20 de diciembre del año 2025, Personal del Cuadro Permanente de la Reserva Aérea de la Región de Magallanes participó en la Cancha de Trabajo en Equipo y Liderazgo (CATEL) de la IVª Brigada Aérea, actividad realizada en dependencias de la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas.

Durante la jornada, los reservistas superaron diversas estaciones diseñadas para potenciar habilidades de liderazgo, coordinación grupal y trabajo colaborativo, aspectos clave para el desempeño eficiente en contextos operativos.

Los puestos de instrucción fueron planificados para recrear escenarios similares a situaciones reales, incorporando exigencias físicas y desafíos de organización colectiva, lo que permitió fortalecer la cohesión y los vínculos entre los integrantes de los distintos Centros de Reservistas Aéreos de la región.

