LAS FUERZAS AÉREAS DE CHILE Y COLOMBIA FORTALECEN LAZOS EN LA ANTÁRTICA: UN HÉRCULES C-130H DE LA FAC RECIBE SOPORTE TOTAL DE LA FACH

La IIª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile brindó un respaldo clave a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en el arranque de su VIII Campaña Aérea Antártica y la XII Expedición Científica de Colombia, que se desarrolla durante estos días en el continente blanco.

El pasado 27 de enero aterrizó en la Base Aérea Pudahuel, sede de la IIª Brigada, un Lockheed C-130H Hércules, numeral 1004 de la FAC procedente de Bogotá. La aeronave, perteneciente al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), transportaba a la delegación colombiana y marcaba el inicio efectivo de la misión que incluye cinco cruces antárticos hacia la Isla Rey Jorge, con operaciones programadas hasta alrededor del 12 de febrero.

La recepción estuvo a cargo del Comodoro (A) Carlos Tabilo Silva, Comandante en Jefe de la IIª Brigada Aérea, acompañado por la Comandante de Grupo (A) Viviana Lillo, jefa del Grupo de Aviación N°10. La delegación colombiana fue encabezada por el Mayor General Edgard Salamanca Rodríguez, Jefe de la Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial de la FAC.

Durante el 28 de enero, los aviadores militares chilenos coordinaron el arribo y entregaron apoyo operativo y logístico completo. Personal del Grupo de Operaciones Base del Ala Base N°2 colaboró con especialistas en operaciones aéreas, terrestres y en la terminal de pasajeros para facilitar el embarque de tripulaciones y científicos.

Una vez completadas las tareas en Pudahuel, el Hércules despegó rumbo a la Base Aérea Chabunco (Punta Arenas), dependiente de la IVª Brigada Aérea, desde donde se ejecutan los vuelos hacia el sector antártico. Chabunco funciona como nodo logístico esencial para estas operaciones en el extremo sur de Chile.

El Mayor General Salamanca expresó su reconocimiento al soporte recibido, destacando el lema de la IIª Brigada “Hechos No Palabras”. “Muchas gracias por recibirnos, por la atención y por acogernos como siempre. Sin Chile no seríamos capaces de completar esta importante misión para Colombia”, señaló el alto oficial colombiano.

Por su lado, el Comodoro Tabilo, en declaraciones al Sistema de Medios Públicos RTVC de Colombia, subrayó el rol de la Fuerza Aérea de Chile como operador antártico consolidado: “Esta labor representa un compromiso para el desarrollo científico. Nos sentimos muy orgullosos de poder prestar todo el soporte para que esta Expedición se realice sin problemas con el apoyo operativo y logístico para la Fuerza Aeroespacial Colombiana”.

Este tipo de colaboración no es nuevo entre ambas instituciones. La FACh ha prestado apoyo en campañas antárticas colombianas anteriores, reforzando lazos de hermandad y cooperación en el ámbito polar, donde Chile mantiene una presencia operativa activa con bases como Chabunco y la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión.

La misión colombiana busca avanzar en proyectos científicos en ambientes extremos, fortaleciendo la presencia de Colombia en la Antártica a través de investigación y operaciones aéreas en condiciones desafiantes. El paso por territorio chileno resulta fundamental para garantizar el éxito logístico de la expedición. (Luis Andrés Lautaro)

Fuente: defensa.com

