Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de febrero de 2026

CHILE INICIA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE ESTRATÉGICO EN BAHÍA FILDES PARA FORTALECER PRESENCIA EN LA ANTÁRTICA

​El proyecto impulsado por el MOP contempla una inversión cercana a US$ 34,2 millones y se ejecutará hasta marzo de 2028 para potenciar capacidades logísticas y científicas.

antartica 12

El Ministerio de Obras Públicas dio inicio a la construcción del muelle de Bahía Fildes, en la isla Rey Jorge, territorio antártico chileno, obra considerada estratégica para el fortalecimiento de la presencia soberana del país en el continente blanco. El proyecto es ejecutado por la Dirección de Obras Portuarias y forma parte de la planificación estatal orientada a consolidar capacidades logísticas en la zona.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los US$ 34,2 millones y se desarrollará en tres etapas, en función de las ventanas operativas entre noviembre y marzo, extendiéndose hasta marzo de 2028. En su primera fase se proyecta la construcción de un muelle de 47 metros de largo por 22,5 metros de ancho, además de una explanada portuaria de 1.600 metros cuadrados destinada a mejorar la operación logística y científica en el sector.

El seremi del MOP en Magallanes y de la Antártica Chilena, José Luis Hernández, destacó que la infraestructura permitirá modernizar las capacidades portuarias nacionales en apoyo a instituciones como la Armada, la Fuerza Aérea y el Instituto Antártico Chileno, además de fortalecer condiciones de seguridad para quienes operan en el territorio. El inicio de las faenas se concretó tras la recalada en Punta Arenas del buque multipropósito Sargento Aldea, desde donde se embarcaron los primeros materiales con destino a la zona de obras.

La ejecución considera la operación logística denominada “Base Soberanía”, que involucra el traslado de materiales mediante unidades navales y coordinación con la Gobernación Marítima del Territorio Chileno Antártico. A la fecha, la Armada ha transportado más de 3.000 toneladas de insumos, proceso que continuará con apoyo de los buques Galvarino y Janequeo, incluyendo elementos estructurales y materiales para rellenos. En paralelo, también se trasladan suministros destinados a la reparación de la pista del Aeródromo Teniente Marsh, infraestructura clave para la conectividad aérea antártica.


INACH

ESTUDIANTES EN PRÁCTICA EN INACH DAN VIDA AL VERANO ANTÁRTICO CHILENO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: “ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO”

Leer Más

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

dsc05278
nuestrospodcast
FOTO-SENADOR-BIANCHI

SENADOR KARIM BIANCHI: “ES INACEPTABLE QUE SIGAN SUBIENDO CUENTAS DE LUZ SE ESTÁN JODIENDO A LA GENTE, RAYA EN EL ROBO SIENDO INJUSTA Y CENTRALISTA”

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
antartica 12

CHILE INICIA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE ESTRATÉGICO EN BAHÍA FILDES PARA FORTALECER PRESENCIA EN LA ANTÁRTICA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Limpieza de playas-07-18-06-58 2

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO NATALES PARTICIPÓ JUNTO A LA COMUNIDAD NATALINA EN LIMPIEZA DEL BORDE COSTERO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LOS HUMEDALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Lentejas con arroz

DÍA MUNDIAL DE LAS LEGUMBRES: 5 MOTIVOS PARA INCLUIR ESTOS ALIMENTOS EN TU PLATO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA