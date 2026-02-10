TRÁFICO DE DATOS 5G CRECE 85% EN MAGALLANES Y TIKTOK LIDERA EL CONSUMO DIGITAL EN CHILE

El uso de tecnología 5G en la Región de Magallanes registró un aumento de 85%, según un análisis dado a conocer por Entel, que evidencia el crecimiento sostenido del tráfico digital en el país. A nivel nacional, el incremento del uso de datos sobre esta red alcanzó el 73%, reflejando una expansión asociada al desarrollo de infraestructura y mayor adopción por parte de los usuarios.

El informe atribuye esta evolución al aumento general del consumo de datos y a la expansión de las redes móviles, con cerca de cuatro millones de clientes conectados a 5G y una inversión anual cercana a los USD 200 millones destinada a mejorar capacidad y cobertura. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la compañía concentra el 40,7% de las conexiones en esta tecnología y destaca por su cobertura tricontinental, que se extiende hasta la Antártica Chilena y Rapa Nui.

En materia de uso digital, el análisis señala que TikTok se posicionó por primera vez como la aplicación con mayor consumo de datos en Chile, concentrando el 14,42% del tráfico anual, desplazando a Instagram. Las redes sociales en conjunto alcanzaron el 43% del consumo total, mientras que el streaming representó el 25%, con plataformas como YouTube y Netflix entre las más utilizadas.

El documento también muestra que el tráfico total de datos móviles en Chile creció un 55% entre 2022 y 2025, tendencia que en Magallanes se reflejó en un aumento del 62% en el mismo periodo. El peak regional de consumo se registró el 14 de diciembre de 2025, coincidiendo con la jornada de elecciones presidenciales, evidenciando el rol de la conectividad en hitos ciudadanos y sociales en el extremo sur del país.

