Punta Arenas,
12 de noviembre de 2025

SERVICIO DE REINSERCIÓN JUVENIL Y MINISTERIO PÚBLICO REFUERZAN CAPACIDADES TÉCNICAS EN JORNADA NACIONAL SOBRE CONTROL DEL TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS

​El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en conjunto al Ministerio Público, realizaron este lunes 10 de noviembre la jornada de trabajo "Tráfico y Consumo de Drogas: Enfoque Teórico y Práctico para su Control y Detección", orientada a fortalecer los conocimientos y capacidades técnicas de los equipos que trabajan directamente en contextos de cumplimiento de sanciones.

La instancia, desarrollada en la Escuela de Gendarmería, tuvo como propósito reforzar la detección oportuna y el abordaje adecuado del consumo de drogas, contribuyendo así a una reinserción social más efectiva y segura.

Durante la apertura, la directora nacional del Servicio, Rocío Faúndez, destacó la importancia de la actualización constante frente a las nuevas tendencias de consumo y detección, aspectos fundamentales para el trabajo especializado que realiza la institución.

"Sabemos que el consumo es un tema de salud pública; lo trabajamos permanentemente junto con Senda, pero también existe una dimensión vinculada a la detección y a la seguridad en los centros de cumplimiento, tanto privativos como no privativos. Esa es una condición básica para poder desarrollar el modelo de intervención que tenemos, que es de carácter psicosocial", señaló la directora nacional.

Por su parte, Lorena Rebolledo, Directora (s) Unidad Especializada en Crimen Organizado en Drogas de la Fiscalía Nacional, subrayó el valor de la cooperación interinstitucional para enfrentar el fenómeno del tráfico y consumo de drogas.

"Para nosotros son fundamentales las alianzas con las instituciones. Prevenir el tráfico y consumo de los jóvenes infractores no solo implica actuar de forma reactiva, sino también intervenir preventivamente, es decir, en etapas tempranas. Es necesario generar uniformidad en los conocimientos y encuadrar esta labor dentro de un marco jurídico y científico que permita abordar mejor los procedimientos con este tipo de población", afirmó.

La jornada contempló diversas exposiciones especializadas, entre las que se destacan: "Principales criterios de actuación en materia de Responsabilidad Penal Adolescente, Ley N° 20.084 y Ley N° 21.527", a cargo de Álvaro Murcia, subdirector de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente; "Legislación nacional e internacional en torno a las drogas", presentada por Lorena Rebolledo, subdirectora UCOD; "Drogas de abuso bajo la mirada del CITUC", exposición a cargo de Juan Carlos Ríos, representante del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC); "Cuestiones relevantes acerca de las drogas con mayor incidencia en Chile, con especial referencia a ketamina, fentanilo y cannabis (vapers)", a cargo de Katherinne Alcamán, químico farmacéutica y perito del Instituto de Salud Pública (ISP); y "Situación actual de las nuevas sustancias psicoactivas", dictada por Luis Medel, de la Unidad de Sustancias Químicas Controladas del Departamento de Seguridad Fronteriza.

La jornada permitió un valioso intercambio de experiencias y conocimientos técnicos entre las instituciones participantes, consolidando el trabajo conjunto en la prevención, detección y control del tráfico y consumo de drogas, en beneficio de una reinserción social efectiva y segura.

Cabe destacar que la grabación completa del conversatorio está disponible en el canal de YouTube del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.


INDH DE MAGALLANES REALIZÓ JUNTO AL SML JORNADA FORENSE QUE ABORDÓ LA NECESIDAD DE AVANZAR EN UN SISTEMA INTEGRADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

OPERATIVO DEL OS7 DESARTICULA RED DE MICROTRÁFICO EN PUNTA ARENAS: TRES DETENIDOS Y COCAÍNA INCAUTADA

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

PADRÓN ELECTORAL DEFINITIVO: 15.779.102 HABILITADOS PARA SUFRAGAR EN LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DE PARLAMENTARIOS

SERVICIO DE REINSERCIÓN JUVENIL Y MINISTERIO PÚBLICO REFUERZAN CAPACIDADES TÉCNICAS EN JORNADA NACIONAL SOBRE CONTROL DEL TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS

MUJERES DIALOGAN SOBRE INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL EN MAGALLANES

PREOCUPACIÓN POR EL PROCESO SELECCIÓN DE DIRECTORES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES