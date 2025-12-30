SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INTENSOS VIENTOS EN MAGALLANES Y TIERRA DEL FUEGO

La Dirección Regional de SENAPRED declaró Alerta Temprana Preventiva por viento para las provincias de Magallanes y Tierra del Fuego, medida que se mantendrá activa mientras las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

Según información de la Dirección Meteorológica de Chile, se encuentra vigente un alertamiento por viento normal a moderado en la pampa patagónica sur, fenómeno que se extenderá durante los días 30 y 31 de diciembre. A ello se suma un Pronóstico Especial del Centro Meteorológico Austral, que advierte ráfagas que podrían alcanzar hasta los 100 km/h.

Ante este escenario, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, SENAPRED activó esta alerta con el objetivo de reforzar el monitoreo de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas al evento.

La medida contempla la activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), permitiendo una coordinación anticipada frente a eventuales emergencias. Las autoridades llamaron a la comunidad a informarse por canales oficiales y adoptar medidas preventivas en viviendas y espacios abiertos.





​

