Punta Arenas,
30 de diciembre de 2025

SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INTENSOS VIENTOS EN MAGALLANES Y TIERRA DEL FUEGO

​Rachas de hasta 100 km/h podrían registrarse entre el 30 y 31 de diciembre, según alertas meteorológicas vigentes.

PuntaArenas

La Dirección Regional de SENAPRED declaró Alerta Temprana Preventiva por viento para las provincias de Magallanes y Tierra del Fuego, medida que se mantendrá activa mientras las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

Según información de la Dirección Meteorológica de Chile, se encuentra vigente un alertamiento por viento normal a moderado en la pampa patagónica sur, fenómeno que se extenderá durante los días 30 y 31 de diciembre. A ello se suma un Pronóstico Especial del Centro Meteorológico Austral, que advierte ráfagas que podrían alcanzar hasta los 100 km/h.

Ante este escenario, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, SENAPRED activó esta alerta con el objetivo de reforzar el monitoreo de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas al evento.

La medida contempla la activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), permitiendo una coordinación anticipada frente a eventuales emergencias. Las autoridades llamaron a la comunidad a informarse por canales oficiales y adoptar medidas preventivas en viviendas y espacios abiertos.



MAGALLANES REFUERZA LA DIFUSIÓN DEL TURISMO INVERNAL CON PROGRAMA ORIENTADO A LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA REGIONAL

MUNICIPIO INFORMA HORARIOS Y REFUERZOS PARA AÑO NUEVO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Salud, cementerio y seguridad municipal operarán con servicios especiales el 31 y 1 de enero.

PuntaArenas

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

senador Bianchi 16

SENADOR BIANCHI POR MASIVO DESPIDO DE PROFESORES EN MAGALLANES: "EL FOCO DEBE ESTAR PUESTO EN REINCORPORAR LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE DE PROFESIONALES"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

super-salud

FORTALECIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD: RESPALDAN IDEA DE LEGISLAR

