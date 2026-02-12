Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

TRAS 230 DÍAS EN LA ANTÁRTICA, AVIÓN DE ETHAN GUO REGRESA A PUNTA ARENAS ESCOLTADO POR LA FUERZA AÉREA DE CHILE

La aeronave Cessna 182Q Skylane dejó territorio antártico chileno para retornar a Chile continental.

Ethan Guo

A 230 días de que el piloto estadounidense Ethan Guo modificara su plan de vuelo desde Punta Arenas hacia la Antártica, la aeronave Cessna 182Q Skylane, inició este jueves su retorno a Chile continental. El traslado se realizó escoltado por un avión de la Fuerza Aérea de Chile.

Según información disponible en la plataforma FlightRadar24, el Cessna aterrizó en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas. Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmaron que el itinerario de regreso comenzó una vez que el responsable de la aeronave y el piloto chileno a cargo del vuelo acreditaron el cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos para este tipo de operación.

Cabe recordar que Ethan Guo fue formalizado por infringir la normativa aeronáutica tras aterrizar sin autorización previa en territorio antártico chileno. Posteriormente, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que incluyó el pago de 30 mil dólares a la Fundación Nuestros Hijos y la prohibición de ingreso a Chile por tres años. El retorno de la aeronave marca un nuevo capítulo en un caso que tuvo como punto de partida a Punta Arenas y que mantuvo atención nacional e internacional.

En la plataforma 'X' el usuario @Lautaro_Chile compartió los siguientes vídeos donde se aprecia la salida del avión:


