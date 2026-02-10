Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

ALCALDE DE PORVENIR REALIZA BALANCE DEL ASADO MÁS GRANDE DE LA PATAGONIA

Buenos Días Región

José Gabriel Parada Aguilar, Alcalde de Porvenir

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, realizó un balance positivo de la versión número 22 del Asado Internacional más Grande de Tierra del Fuego y de la Patagonia, evento que reunió a miles de visitantes pese a las complejas condiciones climáticas.

La autoridad señaló que, debido al mal tiempo, solo se pudo realizar un cruce marítimo durante la mañana, a las 9:30 horas, mientras que el retorno se efectuó a las 17:00 horas. Aun así, el evento logró convocar a 4.500 personas, entre turistas y habitantes de la región y del país, consolidándose como una de las fiestas costumbristas más importantes del sur de Chile.

Durante la jornada se vendieron más de 2.000 platos de cordero, consumiéndose la totalidad de la carne preparada. En el escenario se presentaron diversas agrupaciones folclóricas y musicales como el Conjunto Folclórico Oro Fueguino, Los Hermanos Pérez, Ojos de Luna y Los Pincheira del Sur, las que fueron ampliamente valoradas por el público asistente.

La competencia gastronómica contó con la participación de 30 equipos, 15 chilenos y 15 argentinos, quienes disputaron las modalidades de asado tendido y asado parado. En la categoría asado resultaron ganadores tanto un equipo chileno como uno argentino, reflejando el carácter binacional del evento.

El alcalde explicó que cada stand compitió durante cuatro horas, siendo evaluados por un jurado que consideró criterios como textura, sabor, punto de cocción, presentación del cordero, escenografía del puesto e indumentaria de los competidores, asegurando un proceso de evaluación equitativo para todos los participantes.

Finalmente, Parada destacó el amplio despliegue de seguridad, que incluyó la presencia del Instituto de Seguridad del Trabajo, Bomberos, Hospital de Porvenir, CONAF, Carabineros y la contratación de 30 guardias privados, además de la participación de autoridades de Río Grande y Tolhuin, Argentina. Desde el municipio ya se trabaja en una propuesta para mejorar la cobertura del horario matinal en la próxima versión del evento.

Judith Pardo

MARCA CHILE RECONOCE A MAGALLÁNICA JUDITH PARDO EN EL DÍA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

MOP REFUERZA SEGURIDAD VIAL REALIZANDO DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

camino al andino pintura (5)

MOP REFUERZA SEGURIDAD VIAL REALIZANDO DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Parque Torres del Paine

CUATRO TURISTAS EXTRANJEROS DETENIDOS EN TORRES DEL PAINE POR INFRINGIR NORMA DEL USO DE FUEGO

SOAP 2024_FOTO

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES RESTABLECE LA VENTA DEL SOAP