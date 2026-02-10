“ECHÉMOSLE UNA MANO AL RÍO”: 20 AÑOS DE MÚSICA Y CUIDADO COMUNITARIO EN EL BARRIO 18

Con talentos locales, afectos y un profundo sentido de comunidad, el Barrio 18 de Septiembre celebró la vigésima versión del Festival “Echémosle una Mano al Río”, una iniciativa nacida desde la organización vecinal que, por dos décadas, ha puesto en el centro el encuentro, la identidad barrial y el cuidado mutuo.

El tradicional festival se desarrolló durante dos jornadas, el sábado 7 y domingo 8 de febrero, convocando a familias, artistas locales y organizaciones sociales en un espacio cargado de significado para la comunidad.

Desde sus inicios, “Echémosle una Mano al Río” ha sido más que un escenario artístico: es un acto colectivo de cuidado del territorio y de las personas que lo habitan.

La presidenta de la Junta de Vecinos Mateo de Toro y Zambrano, Luisa Quezada, expresó su gratitud hacia todas las personas que hicieron posible el festival:



“Gracias a todos los artistas, animadores, vecinos, el Grupo Motor de Cuidados, la directiva de la Junta de Vecinos N°22 y a todos los colegas que nos acompañaron. Gracias a ustedes, pudimos brindar a la comunidad dos días de compartir, disfrutar de mucha alegría y fortalecer el cariño entre vecinos. ¡Gracias, gracias a todos!”.

En ese marco, se entregó la distinción “Pedro Nahuel Morales”, que honra la memoria y el legado de servicio del carabinero que marcó profundamente al barrio, reconociendo a vecinos destacados por su compromiso social: Raúl Uribe Q., Hugo Vargas Días y Erno Velázquez Lagos. Además, se premió al artista Óscar Ramírez Ceballos por su compromiso a lo largo de estos 20 años con el festival.

Óscar Ramírez señaló que recibir este homenaje “es muy especial… para mí es un placer seguir compartiendo con esta gente maravillosa de la población 18”, destacando la importancia de apoyar y participar activamente en la vida comunitaria.

Esta vigésima versión también estuvo marcada por la incorporación de la Red de Cuidados Comunitarios, iniciativa impulsada por el Gobierno Regional con apoyo del BID y la Universidad de Magallanes, orientada a fortalecer las redes de apoyo y el acompañamiento comunitario, especialmente hacia quienes más lo necesitan.

La mirada comunitaria del barrio, estuvo especialmente presente en ambos días del festival, con la interpretación de una canción que retrata la vida cotidiana, la memoria y los vínculos del barrio, a cargo de la artista Ingrid Melipillán y el docente y músico Fernando Alarcón, reforzando el valor del arte como herramienta de encuentro y cuidado comunitario.

Sandra Pérez Ojeda, integrante del grupo motor de esta red, destacó que participar del festival “es una gran alegría, porque uno opta por ayudar y acompañar a quienes lo necesitan”, valorando el encuentro como un espacio que genera recuerdos significativos, especialmente para las personas mayores del sector.

El delegado presidencial regional, José Ruiz, valoró la iniciativa señalando que este tipo de encuentros “son dignos de admiración, porque fortalecen la vida comunitaria, el uso del espacio común y la participación cultural”.

El festival este año estuvo marcado por diversas presentaciones de agrupaciones de cueca, Esteban “Chepo” Sepúlveda, Jimmy Galard, el charro José Neun, Elvis Rodrigo, el tributo al rey del rock, entre muchos otros artistas que dieron vida a una celebración cargada de cercanía, resiliencia y espíritu comunitario.

A 20 años de su creación, el Festival “Echémosle una Mano al Río” se consolida como un espacio de encuentro social y cultural que mantiene vivo el compromiso colectivo con el cuidado del entorno, la memoria barrial y el fortalecimiento de las redes de apoyo en el Barrio 18 de Septiembre.







