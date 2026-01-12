VECINOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE EXIGEN REAPERTURA INMEDIATA DEL SAPU Y ANUNCIAN MOVILIZACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL

La situación sanitaria en nuestro sector es insostenible e inaceptable. Este sábado 10 de enero, en una reunión de emergencia con dirigentes y pobladores, fuimos testigos de testimonios desgarradores de vecinos que no han recibido atención médica y que carecen de recursos para trasladarse a otros centros de urgencia.

La comunidad está indignada y hemos acordado lo siguiente:

1. Exigimos que dé la cara el Alcalde. Mañana, asistiremos a la sesión del Concejo Municipal para entregar formalmente nuestra demanda.

2. Es una vergüenza que el SAPU del Barrio 18 de Septiembre sea el único en todo Chile que ha cerrado sus puertas. Mientras municipios como Puerto Natales y otros a lo largo del país gestionaron recursos municipales para mantener la atención, aquí se optó por cerrar y dejar a la población desamparada.

3. No somos moneda de cambio, el Alcalde cerró el SAPU de la 18 para ejercer presión al Servicio de Salud, pero esto se hace a costa del sufrimiento de los vecinos. ¡No somos una herramienta de negociación!

4. Exigimos Modificación Presupuestaria AHORA, tal como se han transferido miles de millones de pesos a la CORMUPA para educación en reiteradas ocasiones, exigimos que el municipio realice una modificación presupuestaria inmediata para financiar el SAPU de la 18. No podemos esperar a enero, febrero o marzo. La urgencia es hoy.

Los vecinos del Barrio 18 de Septiembre nos cansamos de esperar. Estamos recolectando firmas y el mandato de la asamblea es claro, si el Alcalde no responde favorablemente a esta carta y no soluciona el problema de inmediato, tomaremos medidas y actitudes mucho más radicales.

