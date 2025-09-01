MINVU REALIZA DIÁLOGO REGIONAL EN EL CIERRE DEL MES DE LAS DIRIGENCIAS SOCIALES

En el marco del Mes de las Dirigencias Sociales y Liderazgos Comunitarios, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizó el diálogo regional “Vivienda, Barrio y Ciudad”, instancia que reunió a dirigentas y dirigentes de distintas organizaciones sociales de Punta Arenas.

La actividad tuvo lugar en el Auditorio Gabriela Mistral y se desarrolló en simultáneo con otros diálogos en todas las regiones del país, con el objetivo de recoger propuestas ciudadanas que orienten la acción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materias habitacionales y urbanas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional y del enfoque de Ciudades Justas.

Durante la jornada, las y los participantes trabajaron en mesas temáticas sobre vivienda, mejoramientos, condominios, urbanismo y el rol de las instituciones y de las dirigencias. Cada comisión presentó sus conclusiones en la plenaria final, que serán sistematizadas como insumo para la planificación regional y nacional del Minvu.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, destacó que “estamos muy contentos de esta actividad que conmemora el mes de las dirigencias. Para nosotros como Ministerio, uno de los tres pilares fundamentales es la parte social, y en ese sentido poder fortalecer el tejido es clave para desplegarnos en el territorio y llegar a la comunidad en general a través de sus dirigentas y dirigentes”.

En tanto, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, subrayó que “en el gobierno del Presidente Gabriel Boric tenemos la convicción de que las políticas públicas se mejoran en diálogo con los vecinos y vecinas, y particularmente con los dirigentes sociales que representan de tan buena forma a sus comunidades. Estas instancias deben seguir realizándose en los años que vienen, porque son parte del sello que impulsamos como gobierno”.

Desde las comunidades, Joana Salazar, de la agrupación Renacer Villa Los Sauces, señaló que este tipo de actividades son “importantes porque así se dan a conocer las inquietudes de las personas que estamos participando y aprendemos también cómo llevar un buen liderazgo en nuestras comunidades”.

Por su parte, Sandra Oyarzo González, integrante del Consejo Asesor de Adultos Mayores de Magallanes, expresó que “nosotros sugerimos que estas mesas de trabajo se continúen haciendo, porque no es lo mismo plantear las necesidades en forma directa a las autoridades que hacerlo por teléfono o mediante una consulta. Fue una jornada muy bien organizada y enriquecedora para todos quienes participamos”.

La dirigenta Jimena Cárdenas, de la JJ.VV. Goleta Ancud, valoró que el diálogo “es una buena instancia donde los vecinos podemos tener comunicación directa para dar a conocer las problemáticas reales que vivimos en los barrios”.

Finalmente, el seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, informó que “bajo el gobierno del Presidente Gabriel Boric hemos presentado un proyecto de protección hacia todas y todos los dirigentes sociales, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que esperamos ingrese pronto al Senado, para entregarles una mayor seguridad en el ejercicio de su rol”.

Con esta jornada, Magallanes se sumó al cierre nacional del Mes de las Dirigencias Sociales, reafirmando el compromiso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el fortalecimiento de la participación ciudadana y la construcción de ciudades más justas e inclusivas.

​

