Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

1 de septiembre de 2025

MINVU REALIZA DIÁLOGO REGIONAL EN EL CIERRE DEL MES DE LAS DIRIGENCIAS SOCIALES

​La actividad reunió a representantes de la sociedad civil de Punta Arenas para levantar propuestas ciudadanas en el marco del Plan de Emergencia Habitacional y el Plan Ciudades Justas.

minvudirigenciassociales

En el marco del Mes de las Dirigencias Sociales y Liderazgos Comunitarios, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizó el diálogo regional “Vivienda, Barrio y Ciudad”, instancia que reunió a dirigentas y dirigentes de distintas organizaciones sociales de Punta Arenas.

 

La actividad tuvo lugar en el Auditorio Gabriela Mistral y se desarrolló en simultáneo con otros diálogos en todas las regiones del país, con el objetivo de recoger propuestas ciudadanas que orienten la acción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materias habitacionales y urbanas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional y del enfoque de Ciudades Justas.

 

Durante la jornada, las y los participantes trabajaron en mesas temáticas sobre vivienda, mejoramientos, condominios, urbanismo y el rol de las instituciones y de las dirigencias. Cada comisión presentó sus conclusiones en la plenaria final, que serán sistematizadas como insumo para la planificación regional y nacional del Minvu.

 

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, destacó que “estamos muy contentos de esta actividad que conmemora el mes de las dirigencias. Para nosotros como Ministerio, uno de los tres pilares fundamentales es la parte social, y en ese sentido poder fortalecer el tejido es clave para desplegarnos en el territorio y llegar a la comunidad en general a través de sus dirigentas y dirigentes”.

 

En tanto, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, subrayó que “en el gobierno del Presidente Gabriel Boric tenemos la convicción de que las políticas públicas se mejoran en diálogo con los vecinos y vecinas, y particularmente con los dirigentes sociales que representan de tan buena forma a sus comunidades. Estas instancias deben seguir realizándose en los años que vienen, porque son parte del sello que impulsamos como gobierno”.

 

Desde las comunidades, Joana Salazar, de la agrupación Renacer Villa Los Sauces, señaló que este tipo de actividades son “importantes porque así se dan a conocer las inquietudes de las personas que estamos participando y aprendemos también cómo llevar un buen liderazgo en nuestras comunidades”.

 

Por su parte, Sandra Oyarzo González, integrante del Consejo Asesor de Adultos Mayores de Magallanes, expresó que “nosotros sugerimos que estas mesas de trabajo se continúen haciendo, porque no es lo mismo plantear las necesidades en forma directa a las autoridades que hacerlo por teléfono o mediante una consulta. Fue una jornada muy bien organizada y enriquecedora para todos quienes participamos”.

 

La dirigenta Jimena Cárdenas, de la JJ.VV. Goleta Ancud, valoró que el diálogo “es una buena instancia donde los vecinos podemos tener comunicación directa para dar a conocer las problemáticas reales que vivimos en los barrios”.

 

Finalmente, el seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, informó que “bajo el gobierno del Presidente Gabriel Boric hemos presentado un proyecto de protección hacia todas y todos los dirigentes sociales, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que esperamos ingrese pronto al Senado, para entregarles una mayor seguridad en el ejercicio de su rol”.

 

Con esta jornada, Magallanes se sumó al cierre nacional del Mes de las Dirigencias Sociales, reafirmando el compromiso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el fortalecimiento de la participación ciudadana y la construcción de ciudades más justas e inclusivas.


visita lomas 4 y 5 7

MINVU Y GOBIERNO REGIONAL CONSTATARON AVANCE HABITACIONAL EN LOMAS DEL BOSQUE 4 Y 5

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENCUESTA CADEM: KAST Y JARA MANTIENEN EMPATE TÉCNICO Y EL REPUBLICANO SUMA LOS ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA SER PRESIDENTE

Leer Más

​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

cademkastjara
nuestrospodcast
minvudirigenciassociales

MINVU REALIZA DIÁLOGO REGIONAL EN EL CIERRE DEL MES DE LAS DIRIGENCIAS SOCIALES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
vivipuntaarenas

PUNTA ARENAS TENDRÁ UN NUEVO CENTRO COMERCIAL QUE DINAMIZARÁ LA ZONA SUR

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
01

EL PRIMER INVERNADERO DE METALCOM "ECHA RAÍCES" EN TIERRA DEL FUEGO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
corfoh2v

EMPRENDEDORES DE PUNTA ARENAS PARTICIPAN DE TALLERES PARA GENERAR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250