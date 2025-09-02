Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

SENAMA ENTREGA MÁS DE 76 MILLONES DE PESOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE AGRUPACIONES DE MAYORES EN MAGALLANES

​La actividad estuvo encabezada por el delegado presidencial regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic; el seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mímica Mancilla y el Coordinador regional de SENAMA, Nicolas Soto Cárdenas.

Fotografia 1

​En Zonaustral se realizó la ceremonia de adjudicación del Fondo Nacional del Adulto Mayor “Hernán Zapata Farías 2025”, del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), que contó con la participación de más de un centenar de personas mayores de la provincia de Magallanes.

La actividad estuvo encabezada por el delegado presidencial regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic; el seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mímica Mancilla y el Coordinador regional de SENAMA, Nicolas Soto Cárdenas.

Este fondo concursable busca fomentar la autonomía y autogestión de las organizaciones de personas mayores de todo el país, a través de la realización de proyectos elaborados y ejecutados por ellos mismos. Asimismo, contribuye a promover y fortalecer la asociatividad, favoreciendo la integración y participación de quienes pertenecen a este grupo de la población.

Durante la ceremonia, el Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, indicó que “Como gobierno, tenemos la firme convicción de que este tipo de iniciativas fortalecen nuestra democracia, al construir una sociedad más inclusiva y justa. Necesitamos escuchar más a las personas mayores: su experiencia de vida es un valor fundamental para el desarrollo del país. Si queremos construir un mejor futuro, debemos fomentar el diálogo intergeneracional y aprender de quienes han recorrido este camino antes que nosotros. El Presidente Gabriel Boric está profundamente comprometido con seguir abriendo estos espacios de participación y, por supuesto, con continuar financiando las iniciativas que nacen desde las propias personas mayores”.

En tanto el coordinador regional de SENAMA, Nicolás Soto Cárdenas, señaló que “estamos muy contentos por la adjudicación de este fondo concursable, que permitirá que 73 organizaciones de mayores de nuestra región puedan concretar sus proyectos y hacer realidad sus sueños. Estas cifras nos hablan de una gran fuerza organizativa y del compromiso de las personas mayores, que son un ejemplo para las nuevas generaciones. El fondo, en su línea autogestionados es sólo una de las múltiples acciones que realizamos en la región, y es parte del trabajo que estamos impulsando desde SENAMA para promover un envejecimiento digno, activo y saludable”.

El Fondo Nacional del Adulto Mayor es uno de los programas emblemáticos de SENAMA, que genera espacios y oportunidades de participación para las personas mayores. Asimismo, reconoce las potencialidades de los mayores como sujetos de derechos, que son capaces de aportar a la sociedad a través de sus iniciativas.

A nivel nacional serán más de $4.600 millones los que se distribuirán entre las 4.587 organizaciones de personas mayores del país cuyos proyectos resultaron adjudicados. En la región de Magallanes serás más de $76 millones de pesos, los que se distribuirán en 73 agrupaciones de mayores de las provincias de Magallanes, Tierra del Fuego, Última Esperanza y Antártica.

El trabajo que se realiza en el marco de esta iniciativa, responde al compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric, para la generación de mejores políticas sociales que permitan reconocer el rol activo y relevante que cumplen las personas mayores en nuestra sociedad y que contribuyen a promover el respeto y protección de sus derechos.

Los resultados a nivel nacional de este fondo se encuentran publicados en un banner dispuesto en la página web www.senama.gob.cl.


GOBIERNO DA INICIO A PROYECTO DE CONSERVACIÓN AL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS I EN PUERTO NATALES

SLEP MAGALLANES CONVOCÓ A CONFERENCIA ANUAL DE DIRECTORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PARA AVANZAR EN MEJORAS EDUCATIVAS

​La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

Fotografia 1

SENAMA ENTREGA MÁS DE 76 MILLONES DE PESOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE AGRUPACIONES DE MAYORES EN MAGALLANES

AGRUPACIÓN ECOLÓGICA PATAGÓNICA CELEBRA 18 AÑOS DE COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE AUSTRAL

tokio-023

MINISTRO PARDOW CONCRETA AGENDA DE ACTIVIDADES EN JAPÓN PARA DIFUNDIR AVANCES DE CHILE EN ENERGÍAS RENOVABLES E HIDRÓGENO VERDE

IMG_8209

PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS RECIBE EN AUDIENCIA PROTOCOLAR A DIPUTADO CARLOS BIANCHI

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

