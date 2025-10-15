SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA REALIZACIÓN DEL ADVENTURE TRAVEL WORLD SUMMIT 2025 DESDE PUERTO NATALES

En conversación con Polar Comunicaciones, durante la edición de esta mañana del programa “Buenos Días Región”, la Seremi de Economía, Marlene España Miranda, abordó los principales alcances del Adventure Travel World Summit 2025 (ATWS), encuentro internacional que se desarrolla desde el 13 de octubre en Puerto Natales, transformando a la capital de Última Esperanza en el epicentro mundial del turismo aventura.

La autoridad destacó que la Cumbre Mundial del Turismo 2025, organizada por la Adventure Travel Trade Association (ATTA), reúne a más de 800 personas entre operadores, agencias y medios especializados de todo el planeta, posicionando a Chile y, especialmente, a la Patagonia como un referente internacional en turismo de naturaleza y aventura.

España explicó que el evento, que regresa a Chile después de una década, no solo busca visibilizar los atractivos naturales del país, sino también dejar un legado que impulse el fortalecimiento de los servicios turísticos locales y fomente nuevas alianzas entre el sector público, privado y las comunidades. En esa línea, subrayó la relevancia de que actividades vinculadas a la cumbre se desarrollaran previamente en 23 destinos del país, desde el 6 de octubre, evidenciando la magnitud del encuentro y su proyección nacional.

Asimismo, la Seremi resaltó que este contexto internacional coincide con un nuevo reconocimiento para Chile, luego de obtener cinco galardones en los World Travel Awards 2025, donde fue distinguido como Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico (por el desierto de Atacama), Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros.

Finalmente, Marlene España valoró la presencia del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, quien acompañó el inicio del evento.





