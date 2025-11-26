Punta Arenas,
26 de noviembre de 2025

CONSEJO ASESOR DE LA SEREMI DE SALUD CIERRA ACTIVIDADES DEL AÑO CON RECONOCIMIENTO A DESTACADAS MUJERES POR SU APORTE EN EL ÁMBITO SOCIAL Y COMUNICACIONAL

​Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de reconocimientos a tres destacadas mujeres de la comunidad.

cars2025

​El Consejo Asesor de la Seremi de Salud (CARS) cerró sus actividades 2025 con una emotiva y significativa ceremonia, en la que se destacó a personas que, desde su labor cotidiana, contribuyen al bienestar comunitario, la promoción de la salud y el fortalecimiento del trabajo colaborativo en la región.

 
El encuentro, encabezado por el Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, y la presidenta del Consejo, Tatiana Leuquén, reunió a consejeros, representantes de organizaciones sociales e invitados especiales, consolidando el sello colaborativo y participativo que caracteriza al CARS. La actividad fue animada por Sergio “Checho” Aguilante.

 
En este marco, la autoridad sanitaria realizó un positivo balance del trabajo realizado durante el año y valoró la dedicación de quienes, desde sus distintos ámbitos, han contribuido a acercar la salud pública a la comunidad. “Hemos tenido una ceremonia de reconocimiento del CARS, el Consejo Asesor Regional de Salud, que nos permite llevar las políticas públicas a la realidad comunal, conocer la finalidad de estas políticas, la aplicación real y la posibilidad de un camino de mejora. En esta oportunidad distinguimos a tres mujeres por su valioso aporte: María Angélica Fasola y Purísima Vidal, en el área del voluntariado, y Sandra Zerán, desde las comunicaciones. En el reconocimiento de ellas, hay un reconocimiento a todo el trabajo que el CARS realiza, y también a los medios de comunicación, que nos permiten la difusión, y a todo el voluntariado que nos permite llegar a la comunidad con las políticas públicas”, resaltó Eduardo Castillo.

 
La presidenta del consejo asesor de la SEREMI de Salud, Tatiana Leuquén, explicó: “Hoy día realizamos el acto ya definitivo del año, finalizando las actividades, y hemos querido reconocer una vez más a dirigentes sociales, comunitarios que están vinculados al ámbito de salud. Y también algún medio de comunicación representado por alguna persona, en este caso doña Sandra Zerán, para que validemos la experiencia de hacer nuestra salud más cercana y comunitaria. Y en el caso de los comunicadores, por tener siempre las puertas abiertas para que nos ayuden también a difundir y a educar a la comunidad. Esta es una experiencia que hemos repetido ya por quinto año, y agradecemos también la voluntad de quienes participan y nos acompañan cada vez para ir avanzando más en este ámbito”.

 
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de reconocimientos a tres destacadas mujeres de la comunidad. En el ámbito de las comunicaciones, se distinguió a Sandra Zerán, comunicadora local cuyo trabajo ha permitido fortalecer la difusión de contenidos de salud y acercar información confiable a la población.

 
Sandra Zerán expresó que la ceremonia y el reconocimiento que recibió del Consejo Asesor llegaron de manera totalmente inesperada, lo que la tenía “muy emocionada, contenta y agradecida”. Comentó que incluso su hermano, le dijo en tono de broma que parecía estar “haciendo machitún”, porque desde marzo ha recibido varios reconocimientos.

 
Señaló que nunca ha esperado premios por su trabajo, porque lo realiza con cariño, dedicación y amor, pero que recibir este gesto resulta especialmente significativo. Destacó que conoció a otras mujeres que también desarrollan un valioso trabajo comunitario y afirmó que es fundamental reconocer a quienes trabajan por sus vecinos y la comunidad sin necesidad de tener lazos sanguíneos. Añadió que ese compromiso merece ser visibilizado y felicitado.

 
También se reconoció a María Angélica Fasola, integrante del Consejo de Desarrollo del CESFAM Dr. Mateo Bencur, por su activa participación en la promoción y difusión de la salud y su compromiso constante con la comunidad. Asimismo, se distinguió a Purísima Vidal, socia fundadora de la agrupación Ñuke Ruca y facilitadora del equipo PESPI desde hace más de 20 años, por su labor en la promoción de la salud, el fortalecimiento del trabajo intersectorial y la defensa de los saberes ancestrales.

 
La reunión concluyó con el compromiso de continuar fortaleciendo los espacios de diálogo y cooperación durante 2026, proyectando nuevas líneas de trabajo junto a la comunidad y reafirmando el rol del Consejo Asesor como un puente entre la ciudadanía y la autoridad sanitaria.


Run Colors 1

ESTE DOMINGO SE LLEVARÁ A CABO LA CUARTA VERSIÓN DE RUN COLORS PORVENIR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA INICIO DE OBRAS DE LA II ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPÓSITO EN PUERTO WILLIAMS

Leer Más

​El mandatario participó del hito que marca el comienzo de las obras de la segunda etapa de la iniciativa, que tiene por objetivo mejorar la capacidad de la ciudad austral de atender el tránsito marítimo por el Canal Beagle, considerando tanto naves científicas como de turismo.

​El mandatario participó del hito que marca el comienzo de las obras de la segunda etapa de la iniciativa, que tiene por objetivo mejorar la capacidad de la ciudad austral de atender el tránsito marítimo por el Canal Beagle, considerando tanto naves científicas como de turismo.

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE VISITA A SUCURSAL DE BANCOESTADO DE PUERTO WILLIAMS: "VA A FACILITAR LA PRESENCIA DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS"

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, INAUGURA PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN EL POBLADO MÁS AUSTRAL DE CHILE: "COMO ESTADO DEBEMOS PRESENCIA, APOYO Y PROTECCIÓN"

esc18sept

TRADICIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA: ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE FESTEJA 67 AÑOS DE VIDA EDUCATIVA EN PUNTA ARENAS

ENCUENTRO REGIONAL DE TEATRO ARISTÓTELES ESPAÑA ESCENIFICÓ EL TALENTO ESTUDIANTIL

