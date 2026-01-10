DOTACIÓN DEL ARC 151 "SIMÓN BOLÍVAR" DE LA ARMADA DE COLOMBIA REALIZÓ VISITA PROFESIONAL AL CENTRO ZONAL DE METEOROLOGÍA MARINA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Este 09 de enero, parte de la dotación del ARC 151 "Simón Bolívar" de la Armada de Colombia, realizó una visita profesional al Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena, con el objetivo de planificar de mejor manera sus operaciones en dirección al Territorio Chileno Antártico y su área de operación en el marco de su nuevo despliegue al continente blanco.

La delegación fue encabezada por el Capitán de Corbeta Sebastián Suárez, Jefe del Departamento de Operaciones del ARC 151 "Simón Bolívar" de la Armada de Colombia, quién junto a seis miembros de la dotación pudieron conocer diferentes capacidades operativas, herramientas y productos meteorológicos que se generan para la segura navegación por parte de los especialistas de la Armada de Chile, información que contribuye a la planificación de operaciones para su navegación del Mar de Drake y el área Antártica en donde realizarán diferentes estudios científicos y apoyo logístico.

En el desarrollo de la visita fueron recibidos por la Teniente Primero Meteorólogo Marilyn Rodríguez, Jefe del Centro Zonal Meteorológico Marítimo de Magallanes y Antártica Chilena, la Empleada Civil Meteoróloga Claudia Pincheira, los Marineros Primeros Meteorólogos Alán Vidal, Osvaldo Portilla y Camilo Araya, quienes compartieron diferentes conocimientos técnicos y profesionales, contribuyendo a aclarar las diferentes dudas que fueron surgiendo durante el recorrido.

El Capitán de Corbeta Sebastián Suárez, comentó que "la visita realizada hoy a las instalaciones del Centro Meteorológico de la Armada de Chile fue fundamental para afianzar nuestros conocimientos en miras al desarrollo de la XII Expedición Antártica de Colombia", añadiendo que "es un desafío el cual se puede afrontar de la mejor manera si se cuenta con el profesionalismo y el entrenamiento requerido, que por medio de estas visitas e intercambios profesionales se afianza, pudiendo llevar a cabo una navegación segura que es la máxima en este tipo de operaciones", afirmando el Capitán Suárez que "el poder conocer las capacidades con que cuentan, las herramientas que se facilitan, contribuyen a una planificación exitosa en pro de una seguridad en la navegación".

De esta manera, el Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena de la Armada de Chile, contribuye a la cooperación internacional y a la segura navegación en aguas del océano austral, siendo un eslabón muchas veces desconocido en el desarrollo de operaciones en el área del Territorio Chileno Antártico.

