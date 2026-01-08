Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de enero de 2026

CORE ARTURO DIAZ VALDERRAMA Y AUDITORÍA AL GOBIERNO REGIONAL "TENEMOS QUE VER LO QUE ESTÁ OCURRIENDO"

Buenos días región.

corediazvalderrama

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional de Magallanes, Arturo Díaz Valderrama, conversó sobre diversos temas de contingencia regional, entre ellos la evaluación de los mecanismos de entrega de recursos de los Fondos Regionales de Iniciativa Local (FRIL), la auditoría externa al Gobierno Regional y el debate en torno a la implementación del control biométrico.

En relación con los fondos FRIL, Díaz señaló que el Consejo Regional se encuentra analizando la forma en que estos recursos son asignados y ejecutados, planteando reparos sobre su utilización. “Muchas veces los fondos FRIL no son bien ocupados, no se ocupan para lo que realmente fueron creados, el gran objetivo de los fondos FRIL es ayudar al desarrollo de las comunas en obras que no están consideradas en las obras municipales”, afirmó, recalcando la necesidad de fortalecer el sentido original de estos recursos como herramienta de apoyo directo al desarrollo local.

Respecto de la auditoría externa al Gobierno Regional, el consejero se refirió a la compleja situación detectada, donde existiría un faltante de 60 mil millones de pesos cuyo destino aún no estaría claramente determinado. En ese contexto, explicó que el Consejo ha recibido información preliminar, aunque aún incompleta. “Tuvimos una exposición de entre 20 y 30 minutos, sin tener los documentos a la vista, esperamos el día de hoy tener toda la documentación, para tener una visión clara y concreta, yo creo que estamos en una noticia en desarrollo, se habla de fallas estructurales, de obras que han sido entregadas pero las platas no han sido descontadas…”, sostuvo.

Finalmente, Díaz abordó el debate generado en torno al control biométrico, tema que ha sido ampliamente discutido en el Consejo Regional. En ese sentido, criticó la postura de algunos sectores políticos, señalando que “la derecha está instalando un show y ahora entendí por dónde va”, agregando que la discusión se ha visto tensionada por el origen de la iniciativa. “Estaba la posibilidad de que se votara ayer mismo y algunos cores manifiestan que lo que le molesta es que el diputado Carlos Bianchi haya presentado este proyecto”, indicó.

No obstante, el consejero enfatizó que la medida representa un avance en materia de seguridad, más allá de quien la haya impulsado. “Esto sin duda es un avance independiente de quien lo haya propuesto… cuando hay ideas buenas hay que apoyarlas”, afirmó, respaldando además los antecedentes técnicos entregados por la Policía de Investigaciones. “PDI dicen que tiene un estudio de larga data que dicen que esto es perfectamente aplicable y de lo necesario que esto es”, añadió.

Sobre las críticas que apuntan a un eventual impacto en el turismo por los tiempos de espera, Díaz reconoció que “cualquier proceso de verificación de identidad va a traer un aumento en el tiempo de espera”, pero llamó a poner el foco en la seguridad. “Sabemos que va a tener un costo en el tiempo, pero ahí tenemos que entender como ciudadanos a sacrificar unos minutos de nuestro tiempo para nuestra seguridad”, concluyó.



ariquelmeducci

DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME CUESTIONA GASTO PARA CONTROL BIOMÉTRICO: “LAS AEROLINEAS ESTAN OBLIGADAS A ENTREGARTE LA IDENTIFICACIONES GRATIS”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

MINVU - Traspaso de terrenos del Pudeto_ene26
nuestrospodcast
accidente30dic2025

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
corediazvalderrama

CORE ARTURO DIAZ VALDERRAMA Y AUDITORÍA AL GOBIERNO REGIONAL "TENEMOS QUE VER LO QUE ESTÁ OCURRIENDO"

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
rescateturistapaine

ACCIDENTE EN TORRES DEL PAINE: TURISTA ISRAELÍ RESULTA GRAVEMENTE LESIONADO TRAS INGRESAR A ZONA RESTRINGIDA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
mreyesunab

HIDRÓGENO VERDE Y ASTRONOMÍA: EL DEBATE POR EL COSTO PAÍS DE PROTEGER LOS CIELOS DE CHILE

ministrocataldo