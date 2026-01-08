CORE ARTURO DIAZ VALDERRAMA Y AUDITORÍA AL GOBIERNO REGIONAL "TENEMOS QUE VER LO QUE ESTÁ OCURRIENDO"

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional de Magallanes, Arturo Díaz Valderrama, conversó sobre diversos temas de contingencia regional, entre ellos la evaluación de los mecanismos de entrega de recursos de los Fondos Regionales de Iniciativa Local (FRIL), la auditoría externa al Gobierno Regional y el debate en torno a la implementación del control biométrico.

En relación con los fondos FRIL, Díaz señaló que el Consejo Regional se encuentra analizando la forma en que estos recursos son asignados y ejecutados, planteando reparos sobre su utilización. “Muchas veces los fondos FRIL no son bien ocupados, no se ocupan para lo que realmente fueron creados, el gran objetivo de los fondos FRIL es ayudar al desarrollo de las comunas en obras que no están consideradas en las obras municipales”, afirmó, recalcando la necesidad de fortalecer el sentido original de estos recursos como herramienta de apoyo directo al desarrollo local.

Respecto de la auditoría externa al Gobierno Regional, el consejero se refirió a la compleja situación detectada, donde existiría un faltante de 60 mil millones de pesos cuyo destino aún no estaría claramente determinado. En ese contexto, explicó que el Consejo ha recibido información preliminar, aunque aún incompleta. “Tuvimos una exposición de entre 20 y 30 minutos, sin tener los documentos a la vista, esperamos el día de hoy tener toda la documentación, para tener una visión clara y concreta, yo creo que estamos en una noticia en desarrollo, se habla de fallas estructurales, de obras que han sido entregadas pero las platas no han sido descontadas…”, sostuvo.

Finalmente, Díaz abordó el debate generado en torno al control biométrico, tema que ha sido ampliamente discutido en el Consejo Regional. En ese sentido, criticó la postura de algunos sectores políticos, señalando que “la derecha está instalando un show y ahora entendí por dónde va”, agregando que la discusión se ha visto tensionada por el origen de la iniciativa. “Estaba la posibilidad de que se votara ayer mismo y algunos cores manifiestan que lo que le molesta es que el diputado Carlos Bianchi haya presentado este proyecto”, indicó.

No obstante, el consejero enfatizó que la medida representa un avance en materia de seguridad, más allá de quien la haya impulsado. “Esto sin duda es un avance independiente de quien lo haya propuesto… cuando hay ideas buenas hay que apoyarlas”, afirmó, respaldando además los antecedentes técnicos entregados por la Policía de Investigaciones. “PDI dicen que tiene un estudio de larga data que dicen que esto es perfectamente aplicable y de lo necesario que esto es”, añadió.

Sobre las críticas que apuntan a un eventual impacto en el turismo por los tiempos de espera, Díaz reconoció que “cualquier proceso de verificación de identidad va a traer un aumento en el tiempo de espera”, pero llamó a poner el foco en la seguridad. “Sabemos que va a tener un costo en el tiempo, pero ahí tenemos que entender como ciudadanos a sacrificar unos minutos de nuestro tiempo para nuestra seguridad”, concluyó.

