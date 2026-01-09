LA BOMBA CROATA CELEBRA 124 AÑOS DE HISTORIA Y PROYECTA UN NUEVO CUARTEL EN PUNTA ARENAS

La Cuarta Compañía de Bomberos de Punta Arenas, conocida como la Bomba Croata, conmemoró 124 años de historia y servicio a la comunidad, destacando su origen ligado a la inmigración croata y su rol clave dentro del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. El tema fue abordado en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, con la participación de su director, Jonathan Garay Garay.

Durante la conversación, Garay explicó que la compañía cuenta actualmente con 58 voluntarios, entre personal operativo y administrativo, y posee especialidades en trabajo en altura, rescate en espacios confinados, uso de escaleras, hachas y herramientas hidráulicas. Identificados por sus cascos verdes, los voluntarios se distinguen por labores de ventilación, búsqueda y rescate de víctimas, apoyo estructural en incendios y el trabajo en techumbres, además de contar con una unidad médica, ambulancia y equipo de rescate.

En Buenos Días Región, el director de la Bomba Croata anunció además una jornada de puertas abiertas para la comunidad, que se realizará el 10 de enero, entre las 15:00 y las 18:00 horas, en el cuartel ubicado en O’Higgins 945. La actividad está especialmente dirigida a niños y niñas, quienes podrán conocer los carros, equipos y el trabajo que realizan los voluntarios bomberiles.

Finalmente, Garay se refirió al anhelado proyecto de construcción de un nuevo cuartel, iniciativa que actualmente se encuentra en conversaciones con el Gobierno Regional y autoridades de Gobierno. El futuro recinto se proyecta en Avenida Costanera, entre Croacia y Sarmiento, manteniendo el vínculo histórico con el barrio croata. “Nuestras unidades son modernas, pero el espacio es antiguo y ya no da abasto. Este proyecto es un sueño largamente esperado”, señaló, destacando también el apoyo de la comunidad en la recaudación de fondos.



