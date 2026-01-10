Punta Arenas,
10 de enero de 2026

NUEVO AVANCE: PROYECTO DE LEY DE FERIAS LIBRES FUE DESPACHADO POR COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO

​El proyecto busca reconocer y fortalecer a las ferias libres, identificándolas como un pilar de la alimentación y desarrollo social.

leyferiaslibres
Después de revisar los artículos del proyecto de ley que reconoce y fortalece las ferias libres como un pilar de alimentación y desarrollo local, la iniciativa fue aprobada, en particular, por la comisión de Hacienda del Senado y despachada a la sala de la cámara alta. Esta iniciativa ya fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados.
 
El proyecto de ley de Fortalecimiento de Ferias Libres contempla estos espacios como sectores clave dentro de la economía popular y en el abastecimiento de alimentos. Establece un marco jurídico integral que contempla, entre otras cosas, el reconocimiento de las ferias, sus trabajadores, y la formalización de instancias representativas como, por ejemplo, una Asamblea General y un Comité de Representación. 
 
Tras la votación, la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, indicó que "estamos muy contentos de este avance que fue logrado gracias al trabajo que, como Gobierno, hemos realizado con las organizaciones del sector. Este paso nos deja muy cerca de la aprobación definitiva de la ley y, con esto, del reconocimiento de un sector económico fundamental, que genera empleo para miles de trabajadores y trabajadoras y cumple un rol central en la alimentación de las familias a lo largo del país".
 
El texto se construyó con la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G.), la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Ferias Libres, Persas y Anexos (FETRACOM) y la Coordinadora Nacional de Ferias Libres.
 
El vocero de la Coordinadora Nacional de Ferias Libres, Mario Cornejo López, valoró el avance de la iniciativa señalando que "hemos luchado por años para ser reconocidos. Es cierto que hoy nos regimos por ordenanzas comunales pero eso no basta, necesitamos un marco jurídico".
 
El proyecto, además, formaliza la relación entre ferias y municipios, promoviendo una mejor gestión y regulación local, a la vez que defiende los intereses de los vecinos al incorporar procedimientos transparentes y participativos para la creación de nuevas ferias.
 
La presidenta de ASOF, Paola Morales, hizo un llamado a las y los parlamentarios de cara a la futura discusión en particular que se realizará en la sala del Senado: "Esperamos que nos entreguen su respaldo. Después de más de 200 años de existencia, es primera vez que las ferias libres podríamos tener un reconocimiento jurídico y a la labor que ejecutamos día a día", aseguró.
 
En tanto, el presidente de la FETRACOM, Arnaldo Romero, sostuvo: "creemos que es positivo que se generen las condiciones adecuadas para nuestro sector. Confiamos en que no vamos a tener tantas dificultades y el proyecto va a salir adelante".
 
Entre los cambios incorporados al texto en el Senado, se encuentra una disposición que permite a los municipios, en coordinación con las ferias libres y sus organizaciones, implementar medidas para prevenir el desperdicio de alimentos, reducir la generación de residuos y fomentar el reciclaje, la reutilización o la valorización de subproductos.



PROYECTO DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL BUSCA IDENTIFICAR ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE LA LUGA ROJA EN COSTAS DE CHILE

leyferiaslibres

NUEVO AVANCE: PROYECTO DE LEY DE FERIAS LIBRES FUE DESPACHADO POR COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO

