8 de enero de 2026

CASEN 2024: MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES DE MAYORES INGRESOS DEL PAÍS

La Encuesta CASEN 2024 confirma que la Región de Magallanes continúa ubicándose por sobre el promedio nacional en ingresos de personas y hogares, aunque la desigualdad en su distribución sigue siendo un desafío regional.

billetes

Los resultados de la Encuesta CASEN 2024 vuelven a posicionar a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena entre las regiones con mejores niveles de ingreso del país. Tanto a nivel de personas como de hogares, la región registra cifras superiores al promedio nacional, reflejando una estructura económica donde el trabajo continúa siendo la principal fuente de ingresos.

A nivel nacional, el ingreso monetario promedio de los hogares alcanza los $1.541.266 mensuales, mientras que el ingreso autónomo promedio llega a $1.456.694. Aunque estas cifras muestran una recuperación respecto de años anteriores, la CASEN advierte que los ingresos siguen concentrándose en los sectores de mayores recursos, manteniendo brechas relevantes entre los distintos grupos socioeconómicos.

En Magallanes, los hogares registran un ingreso monetario promedio de $1.670.424, cifra que se ubica por sobre el promedio nacional. El ingreso autónomo promedio alcanza los $1.607.808, mientras que el ingreso del trabajo llega a $1.365.575, posicionando a la región entre las con mejores ingresos laborales de Chile, solo por debajo de la Región Metropolitana y Antofagasta.

Uno de los aspectos más relevantes que entrega la CASEN 2024 es la distribución de estos ingresos. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso —donde 0 representa igualdad total y 1 máxima desigualdad— muestra que, si bien Magallanes presenta menor desigualdad que el promedio nacional, las brechas internas siguen siendo significativas. Esto confirma que los mayores ingresos regionales no se distribuyen de manera equitativa entre todos los hogares.

En cuanto a la composición del ingreso, el informe señala que el 96,3% del ingreso monetario de los hogares en Magallanes proviene de ingresos autónomos, principalmente trabajo y pensiones, mientras que solo un 3,7% corresponde a subsidios monetarios, una de las proporciones más bajas del país. Este dato refleja una región con menor dependencia de transferencias estatales, pero también expuesta a las fluctuaciones del mercado laboral.

Pese al buen desempeño regional en términos generales, la CASEN 2024 advierte que la desigualdad sigue afectando con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos. Al igual que en el resto de Chile, los deciles superiores concentran una parte importante del ingreso total, mientras que los sectores más vulnerables enfrentan mayores dificultades para alcanzar estabilidad económica.

En la comparación nacional, Magallanes se consolida como una región con ingresos promedio altos y una fuerte participación del empleo en la generación de recursos. Sin embargo, los datos también dejan en evidencia que el principal desafío sigue siendo reducir la desigualdad y acortar las brechas internas, para que el crecimiento regional se traduzca en mejores condiciones de vida para toda la población del extremo sur.

Fuente: Resultados Ingresos de los Hogares, CASEN 2024

alvarorondonhgcmagallanes

ÁLVARO RONDÓN ABORDA EN POLAR COMUNICACIONES LOS CAMBIOS PROPUESTOS A LA CASEN Y DESTACA LA URGENCIA DE UNA NUEVA MEDICIÓN DE LA POBREZA

BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

MINVU - Traspaso de terrenos del Pudeto_ene26
EDIFICIO CONSISTORIAL (1)

MUNICIPIO PRESENTA CÓDIGO DE ÉTICA A SUBDERE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CASEN 2024: MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES DE MAYORES INGRESOS DEL PAÍS

CORTE DE PUNTA ARENAS ABSUELVE A EXEJECUTIVOS DE EMPRESA SALMONERA ACUSADOS POR CONTAMINACIÓN DE AGUAS

LA LAGUNA DE LOS PALOS SE SECA POR COMPLETO Y ENCIENDE ALERTAS AMBIENTALES EN LA PATAGONIA

