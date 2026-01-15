DIRECTOR REGIONAL DEL FOSIS RESALTA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA TRAS RESULTADOS CASEN 2024 Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Felipe Jeria Palma, conversó con la ciudadanía sobre diversas iniciativas y avances sociales desarrollados recientemente en la región de Magallanes, abordando programas intergeneracionales, el fortalecimiento del apoyo a mujeres y los resultados de la Encuesta Casen 2024.

En ese contexto, destacó la actividad de cierre intergeneracional 2025 del programa Voluntariado País de Mayores, realizada en diciembre en el laboratorio del Instituto Antártico Chileno (INACH), en la comuna de Punta Arenas. La jornada reunió a 13 niños y niñas junto a sus familias y voluntarios mayores, en una experiencia que puso en valor el intercambio de aprendizajes entre generaciones. Esta iniciativa fue gestionada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el FOSIS, a través del programa Familias, y durante su desarrollo los voluntarios mayores apoyaron el rendimiento escolar de los niños y niñas, además de fortalecer vínculos afectivos y comunitarios.

Asimismo, Jeria Palma se refirió al convenio de colaboración firmado entre el FOSIS y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), acuerdo que permitirá ampliar y fortalecer las prestaciones dirigidas a mujeres de la región, impulsando nuevas oportunidades de apoyo y desarrollo. En esa instancia, el director regional presentó además la plataforma de compras colectivas del programa Juntos Más Barato, la cual estuvo disponible para toda la comunidad entre el 12 y el 17 de diciembre de 2025, con el objetivo de apoyar la economía de los hogares y fomentar el ahorro familiar.

Otro de los temas abordados fueron los resultados de la Encuesta Casen 2024, que muestran una disminución de los índices de pobreza por ingresos, pobreza multidimensional y pobreza severa en la región de Magallanes. Estos resultados se obtuvieron a partir de una nueva metodología de medición de la pobreza, más exigente y actualizada, aunque una disminución similar también se habría registrado utilizando la metodología anterior.

Al respecto, el director regional del FOSIS señaló que “como institución mandatada por ley para aplicar programas y acciones que tiendan a la reducción de la pobreza, sin duda que la Casen 2024 es una muy buena noticia y los datos obtenidos nos permitirán perfilar de mejor manera el Sistema de Protección Social. Desde el Fosis, estamos aportando con políticas innovadoras, que ayudan a generar más ingresos o incentivan al ahorro de los hogares, ejemplo de aquello son los Ecomercados Solidarios o el programa Juntos más Barato, que atienden la dimensión de seguridad alimentaria y que están muy relacionados con la Canasta Básica, que es una variable que mide la encuesta Casen. Como servicio relacionado del MDSF, estamos perfilando nuestra oferta programática de forma pertinente, en sintonía con los datos que la Casen 2024 nos acaba de reportar”.

Entre los principales ajustes metodológicos en la medición de la pobreza por ingresos, se encuentra la eliminación del uso del alquiler imputado dentro del cálculo de los ingresos, la aplicación de líneas diferenciadas para hogares arrendatarios y no arrendatarios, y la incorporación de una canasta básica de alimentos saludable, que reduce en un 50% la presencia de productos ultraprocesados. Además, se utilizó la IX Encuesta de Presupuestos Familiares 2021-2022 como base para definir las nuevas líneas de pobreza.

En cuanto a la pobreza multidimensional, se mantuvieron las cinco dimensiones tradicionales —Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda, y Entorno y Cohesión Social—, ampliando sus indicadores de 15 a 20. Destaca la incorporación de dos nuevos indicadores vinculados a carencias en materia de cuidados, uno relativo al aprendizaje en los establecimientos educacionales y otro asociado a la conectividad digital, reforzando así una mirada más integral de las condiciones de vida de los hogares de la región.



