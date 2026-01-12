Punta Arenas,
12 de enero de 2026

ENCUESTA CASEN 2024: MAGALLANES DISMINUYE ÍNDICES DE POBREZA POR INGRESO, MULTIDIMENSIONAL Y SEVERA

​Estos resultados se obtienen con una nueva metodología de medición de la pobreza, más exigente y actualizada. Una disminución similar se habría producido usando la metodología antigua.

casenmagallanes

​ El seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Manilla, junto al Delegado Presidencia Regional, José Ruiz Pivcevic y el Director Regional del Fosis, Felipe Jeria Palma, presentaron los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen 2024, con una nueva metodología para la medición de la pobreza, más exigente y actualizada, impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, con el objetivo de reflejar de mejor manera el Chile actual, en coherencia con los cambios sociales y económicos que ha experimentado el país en la última década.

 
De acuerdo a la nueva metodología, a nivel nacional la pobreza por ingresos se ubicó en 17,3% en 2024, mientras que la pobreza multidimensional alcanzó un 17.7%. En lo que respecta a la pobreza severa (nueva medición que define a aquellos hogares que enfrentan simultáneamente la pobreza por ingresos y la multidimensional), los resultados indican que llegó a 6,1% a nivel nacional.

 
El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic indicó que “Hace unos días el Gobierno informó los resultados de la encuesta Casen 2024, que arrojó datos muy positivos que indicaban una reducción de la pobreza en Chile, lo que en la práctica significa que casi 600 mil personas salieron de la pobreza. Esta buena noticia también incluye a nuestra región, ya que se aprecia una disminución de los indicadores de pobreza por ingresos, multidimensional y severa. En parte, estos datos son el resultado de la aplicación de políticas públicas pertinentes por parte del Gobierno, entre ellas, el aumento del sueldo mínimo, Copago Cero, el Plan de Emergencia Habitacional y políticas de cuidado. Estos resultados vienen a desmentir aquellas críticas que dicen que este país se “cae a pedazos”. Muy por el contrario, vamos a entregar un Gobierno ordenado, con una economía saneada y una inflación controlada”.

 
En lo que respecta a la región de Magallanes, la encuesta Casen 2024 mostró que la pobreza por ingresos llegó a los 9.9%, la pobreza multidimensional a 6,1% y la pobreza severa a 1.5% de hogares.

 
Por su parte, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Manilla señaló “Lo primero que queremos recordar, es que la encuesta Casen tiene como finalidad medir la pobreza en Chile, siendo la encuesta más importante que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y, quizás, es la más importante después del Censo. Se realiza en Chile cada dos o tres años desde 1987. La gran noticia para nuestra región es que Magallanes tiene los índices más bajos de pobreza, tanto por ingreso como multidimensional, incluso considerando esta nueva metodología más exigente. Desde el Gobierno empujamos una actualización en medición de la pobreza y elevamos el estándar, incorporando dimensiones como los cuidados, la conectividad digital y una canasta básica saludable, entre otros puntos, para que las políticas públicas respondan a cómo viven hoy las familias”.

 
Felipe Jeria Palma, Director Regional del Fosis indicó que “como institución mandatada por ley para aplicar programas y acciones que tiendan a la reducción de la pobreza, sin duda que la Casen 2024 es una muy buena noticia y los datos obtenidos nos permitirán perfilar de mejor manera el Sistema de Protección Social. Desde el Fosis, estamos aportando con políticas innovadoras, que ayudan a generar más ingresos o incentivan al ahorro de los hogares, ejemplo de aquello son los Ecomercados Solidarios o el programa Juntos más Barato, que atienden la dimensión de seguridad alimentaria y que están muy relacionados con la Canasta Básica, que es una variable que mide la encuesta Casen. Como servicio relacionado del MDSF, estamos perfilando nuestra oferta programática de forma pertinente, en sintonía con los datos que la Casen 2024 nos acaba de reportar”.

 
Entre los principales ajustes metodológicos en pobreza por ingresos destaca la eliminación del uso del alquiler imputado dentro del cálculo de los ingresos y se aplicaron líneas diferenciadas para hogares arrendatarios y no arrendatarios. Asimismo, se consideró una canasta básica de alimentos saludable, que reduce en 50% la presencia de productos alimenticios ultraprocesados, y se utilizó la IX Encuesta de Presupuestos Familiares (2021-2022) como base para la definición de las nuevas líneas de pobreza.

 
En pobreza multidimensional se mantuvieron las cinco dimensiones (Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda; y Entorno y Cohesión Social), pero se ampliaron sus indicadores de 15 a 20, destacándose la incorporación de dos vinculados con carencias en materia de cuidados. En la dimensión Educación, se sumó un indicador relativo al aprendizaje en los establecimientos educacionales y en la dimensión de Redes y Cohesión Social, uno asociado a la conectividad digital.

cesfam18saluddental

SEREMI DE SALUD AUTORIZA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DENTAL DE RAYOS X EN CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE

SAPU DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE RETOMARÁ SU FUNCIONAMIENTO NORMAL DESDE ESTE MARTES

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

cesfam18sept
nuestrospodcast
magallanescontralor

NUEVO CONTRALOR REGIONAL INICIA AGENDA DE TRABAJO EN MAGALLANES CON AUTORIDADES REGIONALES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

alcaldesatpn

MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE INICIA LA CUENTA REGRESIVA PARA UNA NUEVA FIESTA A LA CHILENA 2026 EN VILLA CERRO CASTILLO

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Nicole Valdivia Accardi – Proyecto Forrada en Lana

LANA MAGALLÁNICA COMO AISLANTE TÉRMICO: PROYECTO IMPULSA ECONOMÍA CIRCULAR DESDE LA CONSTRUCCIÓN NATURAL