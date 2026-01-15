Punta Arenas,
15 de enero de 2026

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DESTACA INICIO DE NUEVOS CENTROS DE CUIDADOS, AVANCES EN REGISTRO REGIONAL DE CUIDADORES Y BAJOS ÍNDICES DE POBREZA EN MAGALLANES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, conversó con la ciudadanía para informar sobre una serie de iniciativas y resultados relevantes en materia social para la región de Magallanes, abordando la puesta en marcha de nuevos programas de cuidados, los resultados de la Encuesta Casen 2024 y un balance de la gestión desarrollada entre los años 2022 y 2025.

En la instancia, la autoridad regional informó sobre la implementación del programa Centros de Cuidados para Trabajos de Temporada, que comenzará a funcionar el próximo 19 de enero y se extenderá hasta el 20 de febrero de 2026 en las comunas de Natales y Porvenir. La iniciativa permitirá que 130 niños y niñas, entre 6 y 12 años, cuenten con un espacio seguro y adecuado mientras sus madres, padres o tutores legales se desempeñan en trabajos de carácter temporal.

El programa es liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y se ejecuta en colaboración con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el Instituto Nacional de Deportes (IND), el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y el municipio de Natales, como parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”. El proceso de inscripción priorizará a familias pertenecientes al subsistema Seguridades y Oportunidades y a aquellas ubicadas entre el 40% y 60% del Registro Social de Hogares.

Durante el espacio radial, Mimica también dio a conocer los resultados de la Encuesta Casen 2024, que incorpora una nueva y más exigente metodología para la medición de la pobreza, alineada con los cambios sociales y económicos de la última década. A nivel nacional, la pobreza por ingresos alcanzó un 17,3%, mientras que la pobreza multidimensional llegó a un 17,7%, y la pobreza severa —que combina ambas mediciones— se situó en 6,1%.

En el caso de la región de Magallanes, los resultados posicionan al territorio con los índices más bajos de pobreza del país, registrando un 9,9% en pobreza por ingresos, 6,1% en pobreza multidimensional y 1,5% en pobreza severa de los hogares, incluso bajo esta nueva metodología que elimina el alquiler imputado, considera líneas diferenciadas según tipo de vivienda e incorpora una canasta básica de alimentos más saludable.

La conversación incluyó además un balance de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la región entre 2022 y 2025. Entre los principales hitos se destacó la implementación de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) en todas las comunas, culminando el proceso el 30 de octubre de 2025 con la inauguración de la OLN de Punta Arenas, ejecutada por el Gobierno Regional de Magallanes, siendo el primero del país en asumir este rol.

Asimismo, se abordó la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”, proyecto de ley que reconoce el cuidado como un derecho y un trabajo, beneficiando tanto a personas que requieren cuidados como a quienes los ejercen. En la región, actualmente 1.879 personas están inscritas como cuidadoras en el Registro Social de Hogares, de las cuales un 82% son mujeres, quienes acceden a una red de apoyos, atención preferente y beneficios asociados.

Finalmente, el seremi destacó el fortalecimiento de los dispositivos para personas en situación de calle, con el financiamiento de tres albergues en Punta Arenas y Natales, un Centro de Referencia, rutas de atención en terreno y el programa Calle. Esta red de apoyo representa una inversión de $928 millones, a la que se sumará en febrero del próximo año la implementación del programa Vivienda Primero en Punta Arenas, iniciativa que busca entregar una solución habitacional estable como base para la superación de la situación de calle.




TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL MUNICIPIO DE NATALES Y BIENES NACIONALES RESOLVIÓ EL USO DEFINITIVO DE CÉNTRICO INMUEBLE

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

torres-del-paine-circuito-o

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TRIBUNAL AMBIENTAL RECHAZÓ RECLAMACIÓN DE AUSTRALIS MAR CONTRA LA SMA POR IMPEDIR LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

SENAPRED MAGALLANES REFUERZA LA RESPUESTA REGIONAL ANTE EMERGENCIAS CON NUEVOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

“LA REINA DE LA PATAGONIA”: FALLECE ICÓNICO PERSONAJE DE LAS TORRES DEL PAINE