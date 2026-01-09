Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de enero de 2026

CASEN 2024: MAGALLANES LA REGIÓN CON LOS ÍNDICES MÁS BAJOS DE POBREZA DEL PAÍS, PERO CON DESAFÍOS PERSISTENTES

​La Encuesta CASEN 2024 confirmó que Magallanes registra los niveles de pobreza más bajos de Chile, tanto por ingresos como en pobreza extrema y multidimensional. Aun así, los resultados muestran brechas sociales que siguen afectando a grupos específicos de la población.

casen-2024-encuesta

La nueva entrega de resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024, publicada en enero de 2026 por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, posiciona nuevamente a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como la con menor incidencia de pobreza por ingresos del país. Según el estudio, solo un 9,9% de la población regional vive en situación de pobreza, cifra muy inferior al promedio nacional de 17,3%, casi ocho puntos porcentuales menos.


En el caso de la pobreza extrema, Magallanes también exhibe el mejor desempeño a nivel nacional. La tasa regional alcanza 4,2%, mientras que a nivel país la pobreza extrema llega a 6,9%. Esto confirma una tendencia sostenida en el tiempo: desde 2009 a la fecha, Magallanes ha logrado reducir de forma consistente sus indicadores de pobreza, incluso considerando los impactos sociales y económicos derivados de la pandemia.

La pobreza multidimensional, que mide carencias en áreas como educación, salud, trabajo, vivienda y redes sociales, refuerza este escenario. En 2024, Magallanes registra una tasa de 6,1%, muy por debajo del 17,7% nacional, siendo nuevamente la región con menor incidencia en este indicador. Esto sugiere mejores condiciones estructurales de vida, aunque no elimina la existencia de situaciones de vulnerabilidad.



​No obstante, el informe advierte que la pobreza no desaparece por completo. A nivel nacional —y también en Magallanes— los mayores niveles de pobreza afectan a niños, niñas y adolescentes, personas nacidas fuera de Chile y hogares con empleos informales. En zonas rurales, la pobreza sigue siendo más alta que en áreas urbanas, una brecha que también se observa, aunque en menor magnitud, en la región.


A nivel país, la CASEN 2024 establece que el 17,3% de la población vive en situación de pobreza por ingresos, lo que equivale a más de 3,4 millones de personas, de las cuales 1,38 millones están en pobreza extrema. En pobreza multidimensional, el porcentaje nacional alcanza 17,7%, reflejando que las carencias no solo se explican por ingresos, sino también por acceso a derechos y servicios básicos. Aunque se observan mejoras respecto de mediciones anteriores, los niveles siguen siendo superiores a los registrados antes de la pandemia.


Fondo ORASMI_MJH 2

FONDO ORASMI IMPULSA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MUJERES JEFAS DE HOGAR EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

MINVU - Traspaso de terrenos del Pudeto_ene26
nuestrospodcast
accidente30dic2025

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
casen-2024-encuesta

CASEN 2024: MAGALLANES LA REGIÓN CON LOS ÍNDICES MÁS BAJOS DE POBREZA DEL PAÍS, PERO CON DESAFÍOS PERSISTENTES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
EDIFICIO CONSISTORIAL (1)

MUNICIPIO PRESENTA CÓDIGO DE ÉTICA A SUBDERE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI SOLICITÓ RESPUESTA DEL MINISTERIO DE SALUD SOBRE MATERIAS SANITARIAS DE LA COMUNA

core06012026