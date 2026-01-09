CASEN 2024: MAGALLANES LA REGIÓN CON LOS ÍNDICES MÁS BAJOS DE POBREZA DEL PAÍS, PERO CON DESAFÍOS PERSISTENTES

La nueva entrega de resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024, publicada en enero de 2026 por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, posiciona nuevamente a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como la con menor incidencia de pobreza por ingresos del país. Según el estudio, solo un 9,9% de la población regional vive en situación de pobreza, cifra muy inferior al promedio nacional de 17,3%, casi ocho puntos porcentuales menos.

En el caso de la pobreza extrema, Magallanes también exhibe el mejor desempeño a nivel nacional. La tasa regional alcanza 4,2%, mientras que a nivel país la pobreza extrema llega a 6,9%. Esto confirma una tendencia sostenida en el tiempo: desde 2009 a la fecha, Magallanes ha logrado reducir de forma consistente sus indicadores de pobreza, incluso considerando los impactos sociales y económicos derivados de la pandemia.

La pobreza multidimensional, que mide carencias en áreas como educación, salud, trabajo, vivienda y redes sociales, refuerza este escenario. En 2024, Magallanes registra una tasa de 6,1%, muy por debajo del 17,7% nacional, siendo nuevamente la región con menor incidencia en este indicador. Esto sugiere mejores condiciones estructurales de vida, aunque no elimina la existencia de situaciones de vulnerabilidad.

​No obstante, el informe advierte que la pobreza no desaparece por completo. A nivel nacional —y también en Magallanes— los mayores niveles de pobreza afectan a niños, niñas y adolescentes, personas nacidas fuera de Chile y hogares con empleos informales. En zonas rurales, la pobreza sigue siendo más alta que en áreas urbanas, una brecha que también se observa, aunque en menor magnitud, en la región.



A nivel país, la CASEN 2024 establece que el 17,3% de la población vive en situación de pobreza por ingresos, lo que equivale a más de 3,4 millones de personas, de las cuales 1,38 millones están en pobreza extrema. En pobreza multidimensional, el porcentaje nacional alcanza 17,7%, reflejando que las carencias no solo se explican por ingresos, sino también por acceso a derechos y servicios básicos. Aunque se observan mejoras respecto de mediciones anteriores, los niveles siguen siendo superiores a los registrados antes de la pandemia.

