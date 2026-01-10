SLEP Y AUTORIDADES RECONOCEN A ESTUDIANTES DE PORVENIR POR DESTACADOS PUNTAJES PROVINCIALES

La actividad fue coordinada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes y contó con la participación de las familias de los estudiantes destacados, representantes del establecimiento educacional y el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, quienes valoraron el esfuerzo, la constancia y el apoyo familiar que permitieron estos importantes logros académicos.

En la instancia, el delegado presidencial provincial, José Campos Prieto, destacó el significado de este reconocimiento para la educación pública de la provincia:

“Hoy día hemos venido a hacer un reconocimiento a los estudiantes Ian y Luis, quienes obtuvieron los más altos puntajes en matemática y lenguaje en la provincia de Tierra del Fuego. Hemos compartido con ellos y con sus familias para expresarles todo nuestro apoyo y agradecimiento por la dedicación y el esfuerzo que realizaron, estudiando no solo en el liceo, sino también en sus casas junto a sus familias. Conversamos sobre su futuro, sobre las carreras que pretenden seguir, y valoramos profundamente el compromiso que demostraron.”



Por su parte, el Coordinador Provincial de Tierra del Fuego del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, Juan Castillo, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos:



“Estoy muy feliz por estos puntajes. Ian destacó de manera importante en matemáticas, estudiando de forma autónoma, consiguiendo material y libros junto a su mamá. También Luis, quien obtuvo un excelente resultado en lenguaje. Esto nos llena de esperanza y nos permite proyectar un gran futuro para ellos y para la educación pública en nuestra provincia.”



El coordinador provincial agregó que, además de los puntajes destacados, otros estudiantes del establecimiento obtuvieron resultados sobresalientes en la Prueba de Competencia Lectora, lo que refleja el trabajo sostenido del liceo y el compromiso de su comunidad educativa.



Durante la actividad, el estudiante Ian Mansilla Soto, destacado en la Prueba de Competencia Matemática M1 con 861 puntos, compartió parte de su experiencia y señaló que su objetivo es postular a la carrera de Medicina, destacando el apoyo de su familia y su motivación personal por esta área desde temprana edad.



Mientras que Luis Fuentes Catalán, destacado en la Prueba de Competencia Lectora, expresó que gracias a su esfuerzo pudo lograr este buen resultado en la PAES y que espera continuar sus estudios en la Universidad de Magallanes en la carrera de Ingeniería en Electricidad.



Las autoridades felicitaron a los estudiantes y a sus familias, subrayando que estos resultados reflejan el talento, la perseverancia y el potencial de la educación pública en la provincia de Tierra del Fuego, y reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de las oportunidades educativas para niñas, niños y jóvenes del territorio.

