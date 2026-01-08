ESPECIALISTAS DEL CENTRO ZONAL DE METEOROLOGÍA MARINA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA REALIZARON INSTRUCCIÓN A BORDO DEL ARC 151 "SIMÓN BOLÍVAR" PREVIO A SU DESPLIEGUE ANTÁRTICO

Este 07 de enero, especialistas de la Armada de Chile del Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena se trasladaron a bordo de la Unidad Marítima 4407 dependiente de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, para abordar el ARC 151 "Simón Bolívar" y realizar instrucción en torno a Meteorología Antártica a parte de su dotación.

La actividad fue coordinada por solicitud de la unidad colombiana, esto tras su capacitación en el Centro de Instrucción y Capacitación Marítima en Valparaíso dependiente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante (DIRECTEMAR), estableciendo contacto con la Gobernación Marítima de Punta Arenas y a su vez con el Centro Zonal de Meteorología Marina dependiente.

La instrucción estuvo a cargo de la Teniente Primero Meteorólogo Marilyn Rodríguez, Jefe del Centro Zonal, y la Empleada Civil Meteorólogo Claudia Pincheira, quienes se enfocaron en dar a conocer las principales configuraciones sinópticas, la dinámica de la atmósfera presente en el Mar de Drake, fundamental para poder efectuar el cruce de forma segura y condiciones adversas que se dan en la península antártica, como vientos catabáticos y concentraciones de hielo en el área de operación.

De igual manera, las especialistas expusieron los principales productos meteorológicos y glaciológicos disponibles en forma gratuita por medio de la página web del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, en donde se entrega información fundamental para la planificación de una navegación segura para todos los navegantes en las distintas áreas de tarea de responsabilidad de los especialistas en meteorología de la institución.

La Teniente Primero Meteorólogo Marilyn Rodríguez, Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena, comentó que "este tipo de instancia es una oportunidad de colaboración para unidades de distintos países, en donde los análisis de los datos meteorológicos y la generación de pronósticos, carta de concentración de hielo, condiciones de ola y viento, entre otros productos, son fundamentales para una óptima planificación en la navegación y toma de decisiones en áreas complejas, como es el caso del Territorio Chileno Antártico", comentó la oficial.

Posterior a la instrucción, en forma de agradecimiento por parte de la unidad, realizaron una visita profesional por las principales dependencias, conociendo las capacidades del ARC 151 "Simón Bolívar" y su historia antártica, así como la experiencia de Colombia en el continente blanco.

Es de esta manera que el Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena, desarrolla tareas fundamentales concordantes con las distintas áreas de misión de la Armada de Chile, fortaleciendo la cooperación internacional, aportando al desarrollo nacional y generando información fundamental para la toma de decisiones de los diferentes usuarios marítimos que navegan en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

