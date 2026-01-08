Punta Arenas,
8 de enero de 2026

BALANCE 2025 Y HOJA DE RUTA 2026: PERIODISTA CLAUDIO ANDRADE ABORDA EL FUTURO DE LA PESCA Y LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

Pesca y acuicultura en Magallanes.

candrade

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, el periodista y editor de Zona Económico, Claudio Andrade, conversó con la audiencia sobre el balance del año 2025 y las proyecciones para el 2026 en materia de pesca y salmonicultura en la región de Magallanes, abordando además los desafíos normativos, la necesidad de integración entre ambos rubros y el rol estratégico de Chile en la producción mundial de salmón frente a países como Noruega e Inglaterra.

Durante su análisis, Andrade destacó la relevancia que ha alcanzado el sector exportador para el país, subrayando el impacto directo de la salmonicultura en la economía nacional. En ese contexto afirmó: "Chile exporto 107mil millones de dolares, estoy es muy importante chile recién el año pasado empezó a pasar esa barrera y mucho tiene que ver la salmonicultura y la fruta, chile no tendría esa potencia sin la minería...la salmonicultura llego a los 6400 millones de dolares".

El periodista enfatizó que, pese a tratarse de un año positivo en términos económicos, la salmonicultura continúa siendo objeto de cuestionamientos permanentes en el debate público. Al respecto, señaló: "recordemos que la salmonicultura es un producto no es un sector es un año positivo a pesar de que fue un año donde igual hubo realmente una discusión social y política permamente apuntado a la salmonicultura", agregando que "debe ser el único producto que esta constantemente cuestionado es una cosa bastante extraña considerando las cosas que ha traído a chile".

Andrade también abordó el escenario político y regulatorio que enfrenta la industria, poniendo el acento en la necesidad de mayor claridad y agilidad en los permisos, así como en una visión estratégica de largo plazo. En ese marco, recordó declaraciones del ámbito político y planteó desafíos pendientes: "Kast ha mencionado que es un entusiasta de la salmonicultura habría que ver si esto se traduce en una agilización de permisos que tiene pendiente la industria...la industria debería acompañar a la pesca y permitiría tener un musculo en el sector del mar mucho mas grande y fuerte para que esto pase tiene que ver una política país en donde se sepa que se quiere en pesca y que se quiere en salmonicultura".

Finalmente, el editor de Zona Económico recalcó que el futuro de la pesca y la salmonicultura en Magallanes dependerá de la capacidad de ambos sectores para trabajar de manera conjunta, definir una hoja de ruta común y contar con una política país clara, que permita fortalecer el desarrollo del sector marítimo y consolidar la posición de Chile en los mercados internacionales durante el 2026 y los años siguientes.



BLUMAR PROYECTA AMPLIACIONES PRODUCTIVAS EN DOS CENTROS DE CULTIVO EN ISLA RIESCO

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MAGALLANES REFUERZA SEGURIDAD DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES

BLUMAR PROYECTA AMPLIACIONES PRODUCTIVAS EN DOS CENTROS DE CULTIVO EN ISLA RIESCO

uachadmision

POSTULACIONES 2026: UACH INVITA A POSTULAR ONLINE Y REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EXCELENCIA ACADÉMICA