Punta Arenas,
29 de enero de 2026

SALMONICULTURA EN MAGALLANES PROYECTA EXPANSIÓN Y ALCANZA POSITIVAS CIFRAS PRODUCTIVAS DURANTE EL 2025

Pesca y Acuicultura en Magallanes.

salmonicultoresmagallanes

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, la gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas Phillipi, conversó con la ciudadanía para informar sobre el escenario actual y las proyecciones de la industria salmonicultora en la región, abordando cifras productivas, desafíos regulatorios y temas sanitarios clave.

Durante la instancia, Rojas destacó que la salmonicultura en Magallanes cerrará el año con resultados positivos, alcanzando una producción estimada de 153.000 toneladas, en línea con el proceso de expansión que impulsa el sector. Según cifras del INE Magallanes, en octubre de 2025 la cosecha en los centros de cultivo —compuesta exclusivamente por salmón del Atlántico— llegó a 12.827 toneladas, lo que representa un crecimiento de 26,1% respecto del mismo mes de 2024, equivalente a 2.657,33 toneladas adicionales.

En el mismo período, la región registró 46 centros de cultivo operativos, dos más que en octubre del año anterior, lo que corresponde a un aumento de 4,5%. Estos centros se dedican al cultivo de especies salmonídeas, específicamente salmón del Atlántico, cuyas cosechas son procesadas íntegramente en plantas de proceso autorizadas dentro de Magallanes.

Pese a la oposición de algunos sectores, desde la industria recalcaron que las proyecciones siguen siendo favorables y que el sector continúa trabajando para demostrar que puede operar de manera sostenible. En ese contexto, la gerenta general señaló a Salmonexpert que, tras haber producido 106.000 toneladas en 2024, se espera llegar a 153.000 toneladas durante 2025. No obstante, adelantó que para 2026 se proyecta una menor actividad, cercana a las 142.000 toneladas, debido principalmente a los ciclos productivos y de descanso de algunas empresas.

Rojas también abordó la estrategia de la industria regional para fortalecer el desempeño ambiental de sus operaciones, indicando que “En Magallanes, el 70% de las INFAS en la región resultan aeróbicas. En parte, debido a que los cambios tecnológicos en la alimentación y el tipo de alimentos nos han llevado a lograr un factor de conversión cercano a 1, generando menos pérdida que se traduce en menos acumulación de materia orgánica en los fondos marinos”. Sin embargo, enfatizó que “se debe avanzar en mejorar la oportunidad y criterios de los sistemas de medición de las INFAs, especialmente en los que cuentan con mecanismos indirectos de detección”.

Asimismo, la ejecutiva subrayó la necesidad de destrabar la tramitación de solicitudes de concesión actualmente detenidas por la ECMPO Kawésqar Última Esperanza y el Plan de Manejo de la Reserva Kawésqar, señalando que el número limitado de concesiones dificulta la rotación de sitios productivos, aspecto clave para mantener condiciones ambientales adecuadas.

Finalmente, durante el programa se informó sobre la primera reunión anual del Comité de Salud de Peces de Magallanes, instancia en la que se abordó la situación de la caligidosis en la región. La jornada contó con la exposición principal de la profesora MSc. Sandra Marín, académica de la Universidad Austral de Chile, y reunió a ejecutivos de las empresas salmonicultoras presentes en la zona junto a profesionales de sus respectivas áreas de salud, reforzando el trabajo colaborativo en materia sanitaria.



coremaxsalas

CONSEJERO REGIONAL MAX SALAS ILLANES “LLAMA LA ATENCION QUE ESTA NO SEA UNA REGION QUE NO TENGA MAYOR COMPRENSION DE LA ACTIVIDAD”

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

IO 4
YA ESTÁ DISPONIBLE EL PORTAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

olimpiadasenap

400 DEPORTISTAS DIERON VIDA A LAS OLIMPIADAS 80 AÑOS DE ENAP

hystconafdgac

HYST CONCRETA IMPORTANTES REUNIONES CON CONAF Y DGAC EN AGENDA DE TRABAJO EN SANTIAGO

trend 2016

DEL 2016 AL 2026: LA NOSTALGIA QUE DOMINA LAS REDES TAMBIÉN SE VIVE EN MAGALLANES