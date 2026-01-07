CONCEJAL FLORES PIDE AVANZAR SIN SESGOS IDEOLÓGICOS EN PLAN PILOTO DE CONTROL BIOMÉTRICO Y ALERTA POR CRISIS EN VERTEDERO MUNICIPAL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Germán Flores Flora, conversó con la ciudadanía sobre una serie de temas de interés comunal y regional, centrados en seguridad pública, gestión de residuos y financiamiento municipal.

En relación con el plan piloto de control biométrico para Magallanes, cuya votación fue postergada por el Consejo Regional tras una prórroga solicitada para recabar mayores antecedentes, el edil hizo un llamado transversal a avanzar en esta iniciativa. “Cuando uno tiene las ganas de trabajar por la comuna uno tiene que trabajar con todo el mundo no se puede tener un sesgo ideológico, se trata de unir voluntades”, señaló. En ese sentido, enfatizó la relevancia de contar con nuevas herramientas en materia de seguridad, indicando que “es importantísimo, es relevante lo que tiene que ocurrir le hago un llamado con mucho respeto al consejo regional para que se vote favorablemente para tener dos herramientas importantísimas el control biométrico y las listas de pasajeros”. Si bien reconoció el alto costo del proyecto, recalcó que “5 mil millones de pesos no es poca plata lo tengo claro pero la seguridad de los magallánicos no tiene precio”.

Otro de los puntos abordados fue la situación del vertedero municipal de Punta Arenas, donde el concejal manifestó su preocupación por el escenario futuro. “Podemos tener una crisis sanitaria si no se toman las medidas correspondientes, nuestro vertedero terminaría su vida útil el 2027 estamos esperando más de una década la construcción de un nuevo relleno sanitario”, advirtió. Flores explicó que el proyecto del nuevo relleno sanitario aún no está listo para su operación, señalando que “recién el proyecto del relleno sanitario está en un 70% de desarrollo para que entre operativamente van a pasar 5-6 años… ¿qué hacemos mientras tanto?”. Actualmente, detalló, el municipio está implementando medidas paliativas: “Hoy día estamos comprando áridos para ir tapando todos los días, lo que era cantera ya colapsó, no hay como sacar ese acopio, estamos pidiendo al GORE recursos para poder comprar un camión minera para compactar la basura y extender la vida útil del vertedero municipal”.

Finalmente, el concejal se refirió a los fondos FRIL y a los posibles cambios en el mecanismo de acceso y entrega de estos recursos a los municipios. Destacó su importancia para el desarrollo local y la generación de empleo, señalando que “son fondos importantes que entrega el GORE, hemos podido reconstruir plazas, multicanchas, recuperar sedes de juntas de vecinos, son instrumentos importantes y nos ayudan a combatir la cesantía en algunos periodos como en invierno”. No obstante, subrayó la necesidad de seguir dialogando para normalizar su funcionamiento, indicando que “hay que seguir conversando ver de qué manera esto se vuelve a la normalidad para presentar estos proyectos”.





