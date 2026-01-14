Punta Arenas,
14 de enero de 2026

CORE ROXANA GALLARDO ADVIERTE FALENCIAS ESTRUCTURALES TRAS AUDITORÍA EXTERNA AL GOBIERNO REGIONAL

Buenos días región.

La consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, realizó un balance de su primer año como integrante del Consejo Regional para el período 2025-2029, abordando además la auditoría externa al Gobierno Regional y los desafíos en materia presupuestaria, durante la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la instancia, la autoridad regional reflexionó sobre las expectativas con las que asumió su rol y cómo estas se han ido contrastando con la realidad del funcionamiento del Consejo y del sistema presupuestario regional. En ese contexto, señaló que "tenía la esperanza de que terminara el discurso de que aprobar un proyecto no restaba recursos a otros pero así es, los marcos presupuestarios son específicos", agregando que también existía la expectativa de que no se priorizaran iniciativas alejadas de las necesidades reales de la ciudadanía.

Gallardo enfatizó que uno de los principales desafíos ha sido orientar la discusión y aprobación de proyectos hacia demandas más inmediatas de las personas, indicando que existía "la esperanza de que no se aprobaran temas que no eran relevantes para el ciudadano de a pie y responder a cosas que las personas quieren de forma más inmediata", poniendo como ejemplo la urgencia de avanzar en servicios básicos para sectores periurbanos de la comuna.

Respecto de la auditoría externa al Gobierno Regional, la consejera sostuvo que las observaciones detectadas confirman advertencias que ya se venían realizando desde hace tiempo al interior del Consejo. "Muchos habíamos advertido pero no teníamos las herramientas para demostrarlo", afirmó, apuntando a debilidades estructurales en los procesos administrativos y financieros del organismo.

En esa línea, Gallardo explicó que desde las propias divisiones del Gobierno Regional, la persona a cargo de la auditoría e incluso el gobernador, se ha reconocido que "tenemos un sistema que funciona con un desorden, con un desfase", situación que, a su juicio, requiere cambios profundos. "Necesitamos un sistema mucho más ágil y de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo", sostuvo. Finalmente, la consejera regional manifestó su preocupación por la magnitud de los recursos observados, señalando que "se habla de 600.000 millones de pesos que no han tenido cierre durante estos 8 años", lo que —según indicó— refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, modernizar la gestión pública regional y asegurar un uso más eficiente y transparente de los recursos en beneficio directo de la ciudadanía.



GOBERNADOR JORGE FLIES DESTACÓ LO QUE SERÁ UN AÑO HISTÓRICO PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

GOBERNADOR JORGE FLIES DESTACÓ LO QUE SERÁ UN AÑO HISTÓRICO PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

GOBIERNO INAUGURA NUEVO ACCESO A PUERTO NATALES POR AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

IPS ASEGURA PAGO DE PGU A PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES MIENTRAS SE REALIZAN NUEVAS REVISIONES DE REQUISITOS DE RESIDENCIA

SUPER-G-GIF
goreporvenir

GOBIERNO REGIONAL APRUEBA FINANCIAMIENTO PARA DISEÑO DEL GIMNASIO COMUNITARIO DEL CLUB 18 DE SEPTIEMBRE DE PORVENIR

CINCO DÍAS DE PROGRAMACIÓN CON FUNCIONES PARA TODO PÚBLICO OFRECERÁ EN PUNTA ARENAS LA 17 EDICIÓN DE CIELOS DEL INFINITO