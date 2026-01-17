EQUIPO DE CASA AZUL DEL ARTE ENTREGA DECLARACIÓN TRAS ANUNCIO DE CONTINUIDAD DEL NOMBRE CON UN MODELO DISTINTO

El equipo de Casa Azul del Arte entregó una declaración pública luego de las recientes sesiones del Concejo Municipal y de los anuncios realizados sobre la continuidad del nombre del espacio cultural, esta vez bajo un modelo y enfoque completamente distintos al que se desarrolló históricamente.

En el comunicado, el equipo explicó que todas las personas que integraban Casa Azul del Arte fueron desvinculadas bajo la causal de “necesidades de la empresa”, situación que calificaron como poco clara, considerando que existía un presupuesto aprobado para su funcionamiento y que, posteriormente, se informó públicamente que el nombre del proyecto continuaría bajo otra administración.

Desde el equipo enfatizaron que Casa Azul del Arte no fue solo un nombre, sino un proyecto cultural comunitario con más de 30 años de trayectoria, basado en exposiciones, mediación artística, trabajo con jardines infantiles, colaboraciones con artistas y gestores culturales, y talleres creativos y multidisciplinarios dirigidos a niños, jóvenes, personas mayores y personas neurodivergentes. La desvinculación completa del equipo, señalaron, implica en los hechos el cierre de ese modelo de gestión.

En la declaración también se indicó que no ha existido claridad pública sobre el nuevo proyecto anunciado, ni instancias de diálogo, transición o traspaso con el equipo, pese a contar con más de 14 años de experiencia acumulada en la gestión del espacio. A juicio del equipo, la ausencia de este proceso demuestra que no existe una continuidad real del proyecto, aun cuando se mantenga su denominación.

Otro de los puntos destacados es que Casa Azul del Arte contaba con un Plan de Gestión actualizado y aprobado en noviembre de 2025, con proyección hasta 2029 y financiado con recursos públicos. Según el equipo, dicho plan fortalecía el modelo cultural y comunitario histórico del espacio y no contemplaba su transformación en una escuela artística formal, por lo que su cierre a pocos meses de haber sido aprobado confirma, aseguran, la inexistencia de continuidad del proyecto original.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la falta de información respecto al resguardo del patrimonio cultural asociado a Casa Azul del Arte, incluyendo la programación expositiva comprometida, la pinacoteca, instrumentos musicales y otros bienes culturales adquiridos con fondos públicos, además de los vínculos construidos con artistas, gestores culturales e instituciones.

Finalmente, el equipo señaló que este mensaje se entrega desde la responsabilidad y el agradecimiento hacia la comunidad que confió y participó activamente en Casa Azul del Arte a lo largo de los años. En el texto recalcaron que la cultura no se sostiene solo en estructuras administrativas, sino en las personas y proyectos colectivos que les dan sentido, concluyendo que Casa Azul del Arte, como proyecto cultural comunitario, finaliza con su equipo de trabajo, y que lo que continúe bajo el mismo nombre corresponderá a una iniciativa distinta, con otro enfoque y modelo de gestión.

