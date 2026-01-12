CONCEJAL BECERRA POR POSIBLE CIERRE DE LA CASA AZUL DEL ARTE: “LAMENTO QUE EL ALCALDE TRATE CONSTANTEMENTE CONFUNDIR A LA COMUNIDAD”

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, José Becerra Carvajal, conversó sobre diversos temas de interés comunal, entre ellos el manejo de los escombros del ex Hospital Regional, el cierre de la Casa Azul del Arte y la llegada de recursos para esterilización de mascotas.

Respecto al destino de los residuos del ex recinto hospitalario, el edil manifestó su preocupación por la falta de información existente. “Poco y nada hemos sabido al respecto, poder tener una reunión con el gobierno regional y la empresa a cargo para saber el manejo final de algunos residuos, desconocemos plenamente donde será el destino final de los distintos tipos de residuos que existen, entendemos que gran parte van a hacer donados y algunos se van a canteras en el norte del país”, señaló. En ese contexto, recalcó la necesidad de retomar el trabajo fiscalizador desde el Concejo Municipal, indicando que “esperamos tener una nueva comisión y que el gore si asista para poder conocer el destino final aquí no se trata solo de alegar falta de información sino también nos corresponde como concejales el fiscalizar esto”.

Otro de los puntos abordados fue el cierre de la Casa Azul del Arte, situación que Becerra cuestionó duramente, apuntando a la forma en que se ha manejado la información hacia la comunidad. “Lamento que el alcalde trate constantemente confundir a la comunidad sobre las cosas que pasan, ahora dice que volverá en marzo pero con otro nombre, intenta bajar las revoluciones a temas que el mismo ha ocasionado y ha sido súper poco criterioso”, afirmó. En la misma línea, destacó el rol social del espacio cultural: “el arte también es un proceso de reconstrucción personal de sacar a muchas personas de drogas y otras materias, lo que ha existido por parte del alcalde es confundir a la comunidad con una decisión arbitraria”, agregando que “recursos hay no hay un problema presupuestario”.

Asimismo, el concejal enfatizó su molestia por el trato hacia los trabajadores vinculados a la Casa Azul, recordando que existieron propuestas previas para resguardar su continuidad laboral. “Más allá de que ahora diga de que va a volver de otra forma aquí son las formas el proceso, nosotros planteamos esto de traspasar a los funcionarios cuando fue el traspaso al SLEP, pasarlos a la fundación respetando sus contratos y todo antes eso no fue escuchado y ahora los invita a ser talleristas, eso es tremenda falta de respeto para los trabajadores”, sostuvo.

Finalmente, Becerra destacó la llegada de recursos de la Subdere destinados a la esterilización de mascotas en la región. Se trata de una asignación de 41 millones de pesos, gestionada por la diputada Javiera Morales, que permitirá la esterilización de cerca de 700 animales. En ese marco, valoró el aporte, pero recalcó la necesidad de avanzar hacia un plan regional de tenencia responsable, que permita abordar de manera integral esta problemática en Magallanes.

