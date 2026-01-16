CONCEJALES DE PUNTA ARENAS ALERTAN SOBRE POSIBLE CRISIS SANITARIA POR COLAPSO DEL VERTEDERO MUNICIPAL

​Hasta las instalaciones en donde está emplazado el vertedero municipal de Punta Arenas, llegaron los integrantes del concejo comunal para conocer en terreno la actual situación que está enfrentando este reciento, que tal como lo han expresado en diferentes oportunidades, si no se toman las medidas necesarias y urgentes, la comuna puede sufrir una crisis sanitaria a partir del colapso que ya se evidencia en este lugar.



A la cita, que fue convocada a través la comisión de infraestructura, llegaron diferentes autoridades e entidades públicas, entre ellas, la Seremía de Salud, Medio Ambiente, Gobierno Regional, Subsecretaría de Desarrollo Regional, entre otros. La visita en terreno tuvo como objeto conocer la real situación que hoy registra este vertedero, cuya vida útil está proyectada para junio del año 2027, por lo que urge realizar diferentes acciones que permitan prolongar su funcionamiento en al menos por 5 años más, todo ello, a la espera que entre en operaciones lo que será el futuro relleno sanitario, proyecto que por más de una década se viene anunciando.



“En materia sanitaria no podemos reaccionar tarde, debemos ser proactivo, por eso hemos estado en terreno, alertando y anticipándonos de lo que puede ocurrir si no actuamos hoy. Como municipio no somos responsables del atraso del proyecto, pero estamos a disposición para colaborar y en conjunto buscar las soluciones que nos permitan evitar una crisis sanitaria provincial, considerando que en este vertedero no sólo se depositan los residuos domiciliarios de Punta Arenas, sino que también de Laguna Blanca, San Gregorio y Río Verde”, expresó al término de la visita el concejal José Becerra, presidente de la comisión de infraestructura.



Por su parte el concejal Germán Flores, señaló que no duda de la voluntad y de las palabras del Gobernador Regional, ni tampoco de su interés por dar solución a esta preocupante situación, pero los tiempos no están calzando. “Cuando el gobernador señaló hace algunas semanas que el año 2027 se llamará a licitación para el Relleno Sanitario, nos crea una incertidumbre, pues significaría, siendo muy optimista, que el año 2030 recién podríamos tener un relleno sanitario operativo. Pero la pregunta es, qué hacemos mientras tanto considerando que ya estamos llegando a un inminente colapso y no tenemos mayor capacidad de maniobra en su interior por falta de recursos y tecnología”, indicó.



Ante tal panorama, los integrantes del concejo comunal que se dieron cita al lugar, expresaron que es vital que la mesa de trabajo que se inició entre la municipalidad y el Gobierno Regional, avance con medidas y acciones concretas tendiente a evitar lo que se ha venido advirtiendo desde hace tiempo, pues las buenas voluntades no evitarán un colapso sanitario en este vertedero que lleva 35 años de servicio.





