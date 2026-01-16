Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de enero de 2026

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS ALERTAN SOBRE POSIBLE CRISIS SANITARIA POR COLAPSO DEL VERTEDERO MUNICIPAL

​Si no se toman urgentes medidas

concejalesvertedero

​Hasta las instalaciones en donde está emplazado el vertedero municipal de Punta Arenas, llegaron los integrantes del concejo comunal para conocer en terreno la actual situación que está enfrentando este reciento, que tal como lo han expresado en diferentes oportunidades, si no se toman las medidas necesarias y urgentes, la comuna puede sufrir una crisis sanitaria a partir del colapso que ya se evidencia en este lugar.

A la cita, que fue convocada a través la comisión de infraestructura, llegaron diferentes autoridades e entidades públicas, entre ellas, la Seremía de Salud, Medio Ambiente, Gobierno Regional, Subsecretaría de Desarrollo Regional, entre otros. La visita en terreno tuvo como objeto conocer la real situación que hoy registra este vertedero, cuya vida útil está proyectada para junio del año 2027, por lo que urge realizar diferentes acciones que permitan prolongar su funcionamiento en al menos por 5 años más, todo ello, a la espera que entre en operaciones lo que será el futuro relleno sanitario, proyecto que por más de una década se viene anunciando.

“En materia sanitaria no podemos reaccionar tarde, debemos ser proactivo, por eso hemos estado en terreno, alertando y anticipándonos de lo que puede ocurrir si no actuamos hoy. Como municipio no somos responsables del atraso del proyecto, pero estamos a disposición para colaborar y en conjunto buscar las soluciones que nos permitan evitar una crisis sanitaria provincial, considerando que en este vertedero no sólo se depositan los residuos domiciliarios de Punta Arenas, sino que también de Laguna Blanca, San Gregorio y Río Verde”, expresó al término de la visita el concejal José Becerra, presidente de la comisión de infraestructura.

Por su parte el concejal Germán Flores, señaló que no duda de la voluntad y de las palabras del Gobernador Regional, ni tampoco de su interés por dar solución a esta preocupante situación, pero los tiempos no están calzando. “Cuando el gobernador señaló hace algunas semanas que el año 2027 se llamará a licitación para el Relleno Sanitario, nos crea una incertidumbre, pues significaría, siendo muy optimista, que el año 2030 recién podríamos tener un relleno sanitario operativo. Pero la pregunta es, qué hacemos mientras tanto considerando que ya estamos llegando a un inminente colapso y no tenemos mayor capacidad de maniobra en su interior por falta de recursos y tecnología”, indicó.

Ante tal panorama, los integrantes del concejo comunal que se dieron cita al lugar, expresaron que es vital que la mesa de trabajo que se inició entre la municipalidad y el Gobierno Regional, avance con medidas y acciones concretas tendiente a evitar lo que se ha venido advirtiendo desde hace tiempo, pues las buenas voluntades no evitarán un colapso sanitario en este vertedero que lleva 35 años de servicio.


OBRAS EN RÍO LA MANO (2)

MUNICIPIO FINALIZA OBRAS EN PLAZOLETA, MULTICANCHA Y ESCALERA DE RÍO DE LA MANO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Leer Más

​ Durante 2025, Zona Franca de Punta Arenas superó los 10,1 millones de visitas en 2025, con un promedio mensual de 842 mil personas, siendo uno de los espacios regionales más visitados de Chile.

​ Durante 2025, Zona Franca de Punta Arenas superó los 10,1 millones de visitas en 2025, con un promedio mensual de 842 mil personas, siendo uno de los espacios regionales más visitados de Chile.

Foto ZF
nuestrospodcast
concejalesvertedero

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS ALERTAN SOBRE POSIBLE CRISIS SANITARIA POR COLAPSO DEL VERTEDERO MUNICIPAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
concejalesvertedero

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS ALERTAN SOBRE POSIBLE CRISIS SANITARIA POR COLAPSO DEL VERTEDERO MUNICIPAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Sebastián García, presidente de Radio Club Patagonia Z8 Claudia Torres, Paramédico Rescatista

RADIO CLUB PATAGONIA Z8 DESTACA POR SU ROL EN RESCATE, EMERGENCIAS Y APOYO SOCIAL EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
glaciaresPEM

ARTE Y CIENCIA DE ENCUENTRAN EN LA MUESTRA GLACIAR EN EL PARQUE DEL ESTRECHO

Claudio-Crespo-620x413