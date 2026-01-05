Punta Arenas,
5 de enero de 2026

MUNICIPIO INVITA A LOS VECINOS A PARTICIPAR EN JORNADAS PÚBLICAS PARA DEFINIR LA IMAGEN OBJETIVO DEL NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL

Las instancias participativas se realizarán los días 6 y 8 de enero en el Teatro Municipal y permitirán a la comunidad conocer y opinar sobre la visión de desarrollo futuro de Punta Arenas. ​

En el marco del proceso de actualización del Plan Regulador Comunal (PRC), la Municipalidad de Punta Arenas, junto a la consultora a cargo, realizará dos audiencias públicas para presentar la propuesta conceptual de la Imagen Objetivo, etapa clave que define la visión general del desarrollo urbano de la comuna a largo plazo.


Las audiencias se llevarán a cabo el martes 6 y el jueves 8 de enero, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal, y estarán abiertas a toda la comunidad. La presentación estará a cargo de la consultora URBE, encargada de exponer los principales lineamientos estratégicos que servirán de base para la elaboración posterior del Anteproyecto del Plan Regulador. Durante las audiencias se presentarán cuatro alternativas de desarrollo urbano, representadas gráficamente mediante distintos planos, que consideran escenarios para diversos sectores de la ciudad, incluyendo Agua Fresca y Cabo Negro.


El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de este proceso participativo para el futuro de la comuna. "Este plan es fundamental para la ciudad que queremos en 30 años más. Define dónde se construye, en qué altura, hasta dónde se expande la ciudad y qué ocurre con sectores periurbanos como Agua Fresca o Cabo Negro. Por eso es tan importante que los vecinos participen, conozcan y opinen", señaló.


Asimismo, el jefe comunal recalcó que las audiencias están abiertas a toda la ciudadanía, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos o propiedades, y que la información presentada será la misma que ya conocieron el Concejo Municipal y los equipos técnicos.


La asesora urbana del municipio, Ángela Salazar, explicó que esta instancia corresponde a una consulta pública en el marco de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. "Se presentarán cuatro imágenes objetivo y, posteriormente, las personas podrán realizar observaciones formales durante un mes. Cada observación se va a responder, indicando si se acoge o no", precisó.


Las observaciones deberán presentarse por escrito mediante un formulario oficial, disponible tanto en la Oficina de Partes del municipio como en el sitio web institucional. Este mecanismo permitirá canalizar de manera formal las opiniones, dudas e inquietudes de la comunidad.


En paralelo a las audiencias, se abrirá un período de exposición que se extenderá desde el lunes 5 de enero hasta el 4 de febrero. Durante ese tiempo, se mantendrá una exposición gráfica de la Imagen Objetivo en el Teatro Municipal, además de un resumen explicativo y los planos disponibles para su revisión.


Finalmente, el alcalde reiteró el llamado a participar activamente en este proceso, destacando que la actualización del Plan Regulador busca responder a las actuales y futuras necesidades de Punta Arenas, promoviendo un desarrollo urbano planificado, transparente y construido con la opinión de los vecinos.


DESDE EL 5 DE ENERO INICIARÁ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS EN EL TRAMO 5 DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EN PUNTA ARENAS

SEREMI DE SALUD REALIZA REUNIÓN INTERSECTORIAL PARA FORTALECER IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (RSI) EN MAGALLANES

