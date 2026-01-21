Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

21 de enero de 2026

CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC ABORDA CIERRE DE LA CASA AZUL DEL ARTE Y ANALIZA CONFORMACIÓN DEL GABINETE DE KAST EN POLAR COMUNICACIONES

Buenos días región.

dalivoreterovic

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Dalivor Eterovic Díaz, conversó con la ciudadanía sobre diversos temas de contingencia local y nacional, abordando principalmente la situación de la Casa Azul del Arte y la reciente conformación del gabinete del candidato presidencial José Antonio Kast.

Respecto al cierre de la Casa Azul del Arte, el edil señaló que “el cierre de la casa azul del arte es una decisión política del alcalde es una cruda realidad hoy”, explicando que, frente a este escenario, un grupo de concejales sostuvo conversaciones con el jefe comunal. “si bien es necesaria una reestructuración no era bueno eliminarla y hacer borrón y cuenta nueva”, afirmó, agregando que el alcalde acogió parte de las inquietudes planteadas. En ese contexto, destacó que “el alcalde atendió a nuestra solicitud y se mantiene el nombre, y la conservación de algunas obras de artistas regionales, hay un patrimonio que se debe cuidar”.

Eterovic indicó además que la Casa Azul del Arte pasará a depender de la Fundación de Cultura, manifestando expectativas positivas sobre esta nueva etapa. “hoy día pasa a manos de la fundación de cultural y esperamos que en manos de la fundación se pueda dar un salto a tener un lugar mejor un lugar propio adecuado para realizar su actividad”, sostuvo. En la misma línea, recordó la existencia de una iniciativa regional pendiente: “hay un proyecto en el gobierno regional para ocupar dependencias del ex CEIA, ese proyecto esta congelado en el gobierno regional habría que reinstalarlo”.

El concejal también expresó su molestia por la falta de información previa respecto a esta decisión, señalando que “nunca se nos planteo que esto iba a ocurrir aprobamos recursos tanto para la cormupa como para la fundación cultural, nunca se nos dijo que se aprobaban estos recursos para el cierre de la casa azul del arte”.

En el ámbito nacional, Eterovic se refirió a la presentación del gabinete de José Antonio Kast, calificando el proceso como poco habitual. “fue atípico en el sentido de que días previos ya había un listado de nombres que finalmente se mantiene tal cual”, comentó, agregando que “lo que conocimos anoche es exactamente lo que se había manejado los días previos”.

No obstante, reconoció que la estrategia comunicacional tuvo un efecto positivo. “es inteligente por parte de kast descomprime y aclara cosas”, aunque advirtió que el análisis debe ir más allá de los nombres. “veremos mas allá de los nombres lo que importa es el para que de esos nombres y eso esta por verse, hay muchas cosas que se dijeron en campaña pero que nunca se dijeron como se iban a hacer”, concluyó.




concejalrisco

CONCEJAL JORGE RISCO ABORDA MANEJO DE ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL, FONDOS FRIL Y FUTURO DE LA CASA AZUL DEL ARTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

Leer Más

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

16
nuestrospodcast
avbulnes

SEREMITT INFORMÓ EL DESVÍO PARA TRANSPORTE MAYOR POR PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA BULNES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
pinguinos-1

DESCUBREN UNA IMPRESIONANTE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN PINGÜINOS QUE ANIDAN EN LA ANTÁRTICA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
sokolfutbol

SOKOL CROATA VA POR PROTAGONISMO EN EL ZONAL SUR

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Milan Vilicic Mattioni

VIVE PÁDEL: JÓVENES PROMESAS Y NUEVOS DESAFÍOS FORMATIVOS MARCAN EL PROGRAMA DE POLAR COMUNICACIONES