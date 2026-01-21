CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC ABORDA CIERRE DE LA CASA AZUL DEL ARTE Y ANALIZA CONFORMACIÓN DEL GABINETE DE KAST EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Dalivor Eterovic Díaz, conversó con la ciudadanía sobre diversos temas de contingencia local y nacional, abordando principalmente la situación de la Casa Azul del Arte y la reciente conformación del gabinete del candidato presidencial José Antonio Kast.

Respecto al cierre de la Casa Azul del Arte, el edil señaló que “el cierre de la casa azul del arte es una decisión política del alcalde es una cruda realidad hoy”, explicando que, frente a este escenario, un grupo de concejales sostuvo conversaciones con el jefe comunal. “si bien es necesaria una reestructuración no era bueno eliminarla y hacer borrón y cuenta nueva”, afirmó, agregando que el alcalde acogió parte de las inquietudes planteadas. En ese contexto, destacó que “el alcalde atendió a nuestra solicitud y se mantiene el nombre, y la conservación de algunas obras de artistas regionales, hay un patrimonio que se debe cuidar”.

Eterovic indicó además que la Casa Azul del Arte pasará a depender de la Fundación de Cultura, manifestando expectativas positivas sobre esta nueva etapa. “hoy día pasa a manos de la fundación de cultural y esperamos que en manos de la fundación se pueda dar un salto a tener un lugar mejor un lugar propio adecuado para realizar su actividad”, sostuvo. En la misma línea, recordó la existencia de una iniciativa regional pendiente: “hay un proyecto en el gobierno regional para ocupar dependencias del ex CEIA, ese proyecto esta congelado en el gobierno regional habría que reinstalarlo”.

El concejal también expresó su molestia por la falta de información previa respecto a esta decisión, señalando que “nunca se nos planteo que esto iba a ocurrir aprobamos recursos tanto para la cormupa como para la fundación cultural, nunca se nos dijo que se aprobaban estos recursos para el cierre de la casa azul del arte”.

En el ámbito nacional, Eterovic se refirió a la presentación del gabinete de José Antonio Kast, calificando el proceso como poco habitual. “fue atípico en el sentido de que días previos ya había un listado de nombres que finalmente se mantiene tal cual”, comentó, agregando que “lo que conocimos anoche es exactamente lo que se había manejado los días previos”.

No obstante, reconoció que la estrategia comunicacional tuvo un efecto positivo. “es inteligente por parte de kast descomprime y aclara cosas”, aunque advirtió que el análisis debe ir más allá de los nombres. “veremos mas allá de los nombres lo que importa es el para que de esos nombres y eso esta por verse, hay muchas cosas que se dijeron en campaña pero que nunca se dijeron como se iban a hacer”, concluyó.

